Nyhedsanalyse: To eksperter dumper de nationale tests i åbent brev

At Donald Trump 8. november 2016 slog Hillary Clinton i kampen om posten som USA's præsident kom som et chok for alle involverede i Trumps kampagne. Inklusive Trump selv.

For præsidentposten havde slet ikke været Trumps hovedformål med at stille op. Han troede ikke, at han havde en kinamands chance for at blive valgt, men betragtede uanset det sit kandidatur som en . Fordi valgkampen betød en uvurderlig mulighed for at gøre ham endnu mere kendt, end han var i forvejen. Og i Trumps verden er berømthed den dyrebareste valuta af alle.

Med andre ord: »Losing was winning« - at tabe var at vinde, som der står i 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' af den amerikanske journalist Michael Wolff.

Bogen, hvis titel kan oversættes til 'Ild og raseri - indenfor i Trumps Hvide Hus', udkommer på tirsdag 9. januar og har allerede nu skabt gevaldig debat i USA.