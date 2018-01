EU kan sagsøge Danmark for årelangt brud på regler om luftforurening I fortroligt dokument svarer Danmark på kritik fra EU. Svaret er langt fra overbevisende, og Danmark risikerer en dom, vurderer eksperter.

På H.C. Andersens Boulevard i København har luften år efter år haft et alt for højt indhold af sundhedsskadelig kvælstofilte.

Så højt, at det siden 2010 har overskredet den grænse, som EU-lande skal overholde, og derfor kan EU lægge sag an mod Danmark. Sådan lyder det fra to førende eksperter i EU- og miljøret.

»Danmark har overtrådt reglerne – det er helt sikkert. Hvis kommissionen vil, kan de få Danmark dømt«, vurderer Peter Pagh, professor i EU- og miljøret ved Københavns Universitet. Han bakkes op af Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret ved Aarhus Universitet.

»Danmark har misforstået de forpligtelser, der følger af EU’s direktiv om luftkvalitet. Jeg er helt enig i, at kommissionen kan rejse sag mod Danmark. Og kommissionen har en god sag«, siger hun.

Kritikken fra de to professorer kommer, efter at de har læst et fortroligt svar, som Danmark har givet EU-Kommissionen, og som Politiken er i besiddelse af.

Betvivler kritik fra EU

Regeringen udarbejdede svaret, efter at EU i 2016 havde rettet skarp kritik af Danmark for at have »tilsidesat sine forpligtelser« til at mindske den sundhedsskadelige luftforurening på H.C. Andersens Boulevard.

Man skulle have handlet for længe siden, og man kan ikke undskylde det her Peter Pagh, professor i EU- og miljøret ved Københavns Universitet

Men når EU skriver, at Danmarks planer for renere luft er utilstrækkelige, svarer regeringen, at det er de ikke. Og forklaringen på seks års overskridelse af EU’s regler skal findes i en vejbaneomlægning tæt ved den station, der måler kvælstofindholdet i luften, lyder det. Det svar er »bestemt ikke overbevisende«, vurderer Ellen Margrethe Basse.

»Regeringen forsøger delvis at sætte spørgsmålstegn ved, om der reelt har været en overskridelse, og samtidig betvivler man berettigelsen af den kritik, som kommissionen har rejst af Danmarks handlingsplan«, siger hun.

Som Politiken skrev tirsdag, anslår en ny rapport, at der hvert år dør 2.140 mennesker af hjerte-kar-sygdomme, som stammer fra luftforurening – herunder kvælstofilte.

Danmark vil »redde sig selv«

For at forstå kritikken af Danmarks EU-svar skal vi tilbage til sommeren 2016. Her sender EU-Kommissionen en åbningsskrivelse til den danske regering. Den langer ud efter Danmarks manglende evne til at bringe luftens indhold af NO 2 (kvæstofilte) på H.C. Andersens Boulevard ned under det tilladte niveau på 40 mikrogram per kubikmeter luft, som har været et krav siden 1. januar 2010. Tidsfristen og grænsen på 40 mikrogram har været kendt siden vedtagelsen i 1999, og Danmark har haft ti år til at finde de nødvendige politiske løsninger, men har alligevel overskredet grænsen fra 2010 til 2016.

Forpligtelsen er »klar og ubetinget« og »absolut«, skriver EU-Kommissionen, som vurderer, at »de foranstaltninger, som Danmark har gennemført, ikke har været tilstrækkeligt effektive og egnede til at sikre overholdelsen« af grænseværdierne, og at »beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet (...) fra begyndelsen har været sat på spil«.

Regeringen skriver, at der efter 2010 sker en stigning i NO 2 -koncentrationen på grund af en »kommunal omlægning af vejbaner«. En busbane lige ved siden af målestationen blev lavet om til en kørebane for biltrafik, og det har rykket mere trafik tættere på målestationen. Regeringen forklarer altså, at den kortere afstand mellem biltrafikken og målestationen har forhindret Danmark i at komme under EU-grænsen, da det har fået målestationen til at registrere mere NO 2 . Derforflytter man i slutningen af 2016 målestationen tre meter væk fra kørebanen igen. Og den løsning fylder påfaldende meget i regeringens svar til EU, mener både Peter Pagh og Ellen Margrethe Basse, der begge finder flytningen af målestationen kritisabel som argument.

»Hvis man flytter målestationen, og det praktisk bevirker, at man får nogle lavere målinger, så det ser ud, som om man bedre overholder grænseværdierne, så må man sige, at det er nok ikke lige det, der er formålet med de her målinger. Man koncentrerer sig så ikke om at sikre luftkvalitet, men om at redde sig selv«, siger Peter Pagh.

Ikke ulovligt at flytte målestation

Ifølge regeringen er flytningen af målestationen en god løsning, fordi den gamle position vil gøre det muligt at sammenligne nutidens NO 2 -niveauer med tal fra 1980. Men den begrundelse forekommer »ikke almindelig«, siger Peter Pagh: »Hvilken interesse har de mennesker, der skal trække vejret, i at vide, at der er et sammenligningstal fra 1980 til i dag? Det er meget svært at se. Og det er det eneste, man kan opnå«.