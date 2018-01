Nu kommer nattefrosten - men der bliver også sol at lune sig på i weekenden

Udgangsforbud for børn under 18 år efter klokken 20. Slut med at bygge nye moskéer i ghettobyer. Og folk med midlertidigt asyl skal sendes hjem.

Det er nogle af de forslag, som Dansk Folkeparti har til regeringen i forhold til ghettoerne.

Det siger udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF) til BT.

Ghettoerne er for alvor kommet i fokus igen, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale proklamerede at ville afvikle ghettoerne helt.