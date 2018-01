Efter nytårsangreb: Brandfolk vil have hjælp fra regeringen Brandmænd blev beskudt med fyrværkeri en flere byer nytårsaften. Nu beder de om hjælp fra de folkevalgte.

Man kommer for at hjælpe - og mødes af beskydning med fyrværkeri.

Det var tilfældet mindst en snes gange for de brandfolk, der rykkede ud til alarmer og ildløs nytårsaften. Flere steder affyrede gerningsmænd straks raketter eller romerlys mod brandmændene, som måtte skynde sig væk for at komme i sikkerhed.

De oplevelser får nu flere beredskabsorganisationer til at gå sammen om et nødråb til de folkevalgte. Brancheorganisationen Danske Beredskaber, Falck og de frivillige brandfolks organisation Beredskabsforbundet har nu sendt et brev til flere ministre med en opfordring til at hjælpe til for at bekæmpe problemet med angreb på redningsmandskab.

Der er behov for et indgreb

Situationen er, skriver de, alvorlig: »Både fordi det udsætter vore brandfolk for fare og fordi det også potentielt udsætter brand- og redningsindsatser, når et område forinden vor indsats skal sikres af politiet«, advarer de i et brev, der sendes til forsvarsministeren, justitsministeren og socialministeren.

»Vi har behov for, at der kommer konkrete forslag og gerne tiltag, der kan sikre vort mandskab«.

Normalt bliver vi modtaget med åbne arme og folk er glade for den hjælp, vi giver. Jarl Vagn Hansen

Der er et behov for en fælles løsning på begivenhederne, så brand- og redningsmandskab også i fremtiden kan arbejde trygt og sikkert. Man må aktivere forældregrupper, frivillige foreninger, boligforeninger og andre, der kan være med til at få styr på problemet.

»Det var trælse oplevelser. Normalt bliver vi modtaget med åbne arme og folk er glade for den hjælp, vi giver«, siger Danske Beredskabers formand, Jarl Vagn Hansen.

Vellykket indsats for udsatte unge

I fire år har beredskaberne flere steder i landet arbejdet med de såkaldte brandkadetter, hvor unge i belastede bydele får undervisning i brandbekæmpelse og derigennem møder et brandmandskab, der giver dem selvtillid og anerkendelse.

Det har løftet deltagerne skolemæssigt og socialt, viser en undersøgelse af projektet. Og det har givet besparelser på socialudgiftssiden, på specialundervisningsbehov og såmænd også på brandudgifter, hvor der har vist sig at være en nedgang i hærværksbrande i områder, hvor unge har fået lov at være med i det, der kan kaldes brandfolkenes broderskab.

»Tanken var at få skabt kontakt og tilknytning til nogle af de unge mennesker i disse områder, så de kunne optræde som beredskabets ’ambassadører’ på stedet«, skriver organisationerne til de folkevalgte.

Fondsmidler rækker kun året ud

Ordningen har hidtil været støttet økonomisk af Velux Fonden og Trygfonden, men deres tilsagn om bidrag udløber med udgangen af 2018. Derfor er det nødvendigt, at folketingspolitikerne og regeringen træder til med en økonomisk håndsrækning, så brandkadet-ordningerne kan videreføres og udvides, mener beredskabernes organisationer.

At få unge inddraget i brandkadetterne kan efter branchens vurdering være med til at gøre noget ved de problemer, som brandmændene mødte nytårsaften i byer som Slagelse, Roskilde, Albertslund, Hvidovre, Taastrup, Aarhus og København.

»Det er afgørende for os, at vores mandskab kan løse de opgaver, som de bliver sendt til under sikre rammer«, siger divisionsdirektør Diana Sørensen fra Falck. Hendes virksomhed har gode erfaringer med at tage unge ind som brandkadetter og dermed give dem nogle anderledes muligheder.

»Både samfundet og de unge mennesker vinder på det her. Og jeg håber, at det kan imødegå sådan nogle ting som at der bliver skudt nytårskrudt af mod os«, siger Jarl Vagn Hansen.

Og så har brandkadetprojekterne en helt anden fordel. Det kan ifølge sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag for deltidsansatte brandmænd.

»En investering i brandkadetter eller unge i beredskabet kan vise sig at være et sandt kinderæg for samfundet. Den er med til at øge integrationen for visse grupper af unge mennesker, gøre beredskaberne mere robuste og skabe et større grundlag for en fremtidig rekruttering til jobbet som brandmand«, siger Beredskabsforbundets landschef Niels Bonde Jensen.