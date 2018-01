Ngo'er: Dansk natur er langt fra FN-mål Danmark er meget langt fra at kunne opfylde FN’s mål om at standse tilbagegangen for arter og natur inden 2020, siger to ngo’er i en analyse.

To mål er opfyldt. Der er fremdrift for syv måls vedkommende, mens det for hele otte mål ikke rigtigt har rykket sig i de seneste syv år. For to mål er udviklingen gået i den forkerte retning.

Det er er konklusionen i en analyse af, hvordan det går med Danmarks opfyldelse af de 20 mål, som skal være nået i 2020 for at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed, også kendt som biodiversitet.

Analysen er udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden. Et enkelt mål er ikke taget med, da det ikke er relevant for Danmark.

Fakta Biodiversitetsmål I 1992 vedtog alverdens lande en global konvention om biodiversitet. Målet er at bevare den biologiske mangfoldighed og sikre en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer. Det er imidlertid ikke lykkedes at bremse tilbagegangen i artsmangfoldigheden. I 2010 besluttede landene, at det skulle ske inden 2020. For at understøtte målet vedtog landene samtidig de såkaldte Aichi-mål, 20 konkrete målsætninger for at beskytte og forbedre naturen. Det vil kræve en kraftig indsats i år og næste år, hvis artstilbagegangen skal standses. Vis mere

Tilbagegangen i biodiversiteten skulle egentlig have været standset inden 2010, men det lykkedes ikke. I stedet gav alverdens lande i 2010 hinanden ti år mere til at nå det og vedtog de 20 såkaldte Aichi-mål, der konkretiserer det generelle mål.

Fødevare- og miljøminister Esben Lunde Larsen (V) fastslog allerede i april sidste år, at Danmark ikke vil nå målene:

»Jeg tror ikke, at der er nogen lande, der når målsætningerne. Det er det realistiske svar at give«, sagde han under et samråd i Folketinget.

Forinden havde den årlige, officielle rapport om naturens tilstand i Danmark fastslået, at naturen er i tilbagegang.

Vores danske natur forsvinder mellem hænderne på os Bo Øksnebjerg, WWF

Selv om problemet er kendt, er det værd at påpege igen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening om baggrunden for de to organisationers såkaldte biodiversitetsbarometer.

»Det er noget flot af en minister bare at sige, at det når vi ikke, hvis man ikke gør noget for at nå bare nogle af de 20 mål, som Danmark skal leve op til. I barometret går vi det systematisk igennem for at se, hvad der overhovedet er i gang. Vi kan se, at selvom 2010’erne af FN er udråbt til årtiet for biodiversitet, så er det kun gået tilbage for naturen i Danmark i den periode«, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

»Vi er vidner til en seriøs krise her. Vores danske natur forsvinder mellem hænderne på os«, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Blandt de 20 mål fremhæver Ella Maria Bisschop-Larsen målsætningen om forebygge udryddelsen af truede arter og forbedre status for de mest truede arter.

»Der er kun lavet en forvaltningsplan for én af de kritisk truede arter (dagsommerfuglen hedepletvinge, red.), men der er jo mange flere arter, der er i fare for at forsvinde fra Danmark. Det er en helt konkret ting, hvor det ikke er spørgsmål om, at man ikke ved, hvad der skal gøres. Alligevel bliver der ikke gjort noget«, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Der er 369 kritisk truede arter i Danmark. De to organisationer bag biodiversitetsbarometret mener ikke, at der nødvendigvis skal udarbejdes handlingsplaner for dem alle. Flere ville kunne gavnes på én gang ved et indsats i forhold til deres levesteder, men der findes arter, som kun lever et enkelt eller et par steder i Danmark.

Natur i små bidder

På negativsiden påpeger rapporten også, at der ikke er kommet større sammenhæng imellem naturområderne siden 2010. Opsplitningen af naturen i små bidder er et problem for biodiversiteten.

Belastningen af naturen både til lands og til vands med næringsstoffer er et andet problem, og landbrugspakken, der forøger udledningen af kvælstof til vandmiljøet, vejer også negativt.