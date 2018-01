Sket i ugen: Det buldrer og brager i det fjerne

Sagt i ugen

Nordkoreas diktator, Kim Jong-un, sagde, at landet vil bruge 2018 på at »masseproducere« atomsprænghoveder:

»Hele USA er inden for rækkevidde af vores atomvåben, og atomknappen står altid på mit skrivebord«.

(Reuters)

USA’s præsident, Donald Trump, reagerede på Kims trusler:

»Vil nogen fra hans svækkede og sulthærgede regime venligst fortælle ham, at jeg også har en atomknap, men at den er større og mere kraftig end hans, og at min knap virker!«.

(Twitter)

Formand Palle Adamsen fra den almene boligorganisation BL efterlyste konkret handling, da statsminister Lars Løkke Rasmussen varslede endnu en ghettoplan:

»Går man ind i for eksempel Vollsmose, så er det en maggiterning af hardcore-familier, som gennem generationer har leveret kriminaliteten. Det er deres børn og børnebørn, der fortsætter ud ad det samme spor. Det, vi kan se virke helt konkret, er at få landbetjentene tilbage i de mest udsatte boligområder«.

(Information)

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, om de såkaldte ’babyluger’:

»Det skærer i hjertet, at der er fundet endnu et efterladt barn. Vi er nødt til at have et alternativ til den mor, hvis liv er så kaotisk og udsat, at hun føler sig nødsaget til at efterlade sit barn«.

(Jyllands-Posten)

Formand Lillian Bondo, Jordemoderforeningen, forklarede, hvorfor hun er imod babyluger:

»Fordi det sender et meget uheldigt signal om, at man faktisk kan holde sig under radaren som vordende mor i vanskeligheder. Det er langt bedre at kommunikere, at det er muligt at få den fornødne hjælp både sundhedsmæssigt og socialt – også selv om man ikke ønsker at beholde barnet«.

(Jyllands-Posten)

Pensionist Hanne Refstrup om sin reaktion, da hun så, at klitten var blevet jævnet ud, og at der som privat kystsikring var blevet hældt beton ned ad skrænterne til havet i Lønstrup:

»Jeg blev vred og ærgerlig, for de ødelægger jo naturen«.

(TV Avisen, DR)

Formand Erling Mikkelsen fra grundejerforeningen Strandfogedgård om de ukendte sommerhusejere, der stod bag den alternative kystsikring, og som blev meldt til politiet:

»Ifølge grundloven har man ret og pligt til at beskytte sin ejendom. Hvorfor er vi så efter dem, der gør det?. Det er jo afmagt, det her«.

(Tv-Avisen, DR)

Michael Wolff, forfatter til bogen ’Fire and Fury: Inside the Trump White House’, om præsidentens nærmeste medarbejdere:

»Mit klare indtryk efter at have talt med dem og observeret dem igennem hans første år som præsident, er at de alle – 100 procent – har konkluderet, at han er ude af stand til at fungere i sit job«.

(hollywoodreporter.com)

