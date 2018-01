20-årig mand anholdt efter skyderi i frisørsalon i Esbjerg

Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt en 20-årig mand, som mistænkes for at have været involveret i et skyderi, der fandt sted i en frisørsalon i Esbjerg fredag aften.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Syd- og Sønderjyllands Politi anser skyderiet for at være en del af den konflikt, der i øjeblikket er mellem to kriminelle grupperinger i Esbjerg. De to kaldes henholdsvis Stengårdsvej grupperingen og Kvaglund grupperingen«, lyder det i meddelelsen.

Politiet fik anmeldelsen om skyderiet klokken 19.49 fredag aften. To vidner på stedet havde set to mænd klædt i hættetrøjer, hvoraf den ene affyrede skud mod en person i frisørsalonen.

Politiets foreløbige efterforskning tyder dog ikke på, at nogen er blevet ramt i forbindelse med skyderiet.

»Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker fortsat intensivt i sagen, ligesom der også fortsat vil være øget patruljering i byen«.

Det siger politiinspektør Claus Nørgaard, linjechef for efterforskningen, i meddelelsen.

Den 20-årige fremstilles i grundlovsforhør lørdag ved retten i Esbjerg. Anklagemyndigheden ventes at anmode om lukkede døre.

ritzau