Mand ramt i begge ben ved skudepisode i Næstved

CNN's overskrift siger det lige ud:

'Trump's 'very stable genius' tweet shows he isn't'. På dansk: Trumps tweet om, at han er et stabilt geni viser, at det er han ikke.

Amerikanerne vågnede i går op til endnu et tweet fra præsident Donald Trump. I det nye tweet kaster Trump sig ind i en ophedet diskussion om præsidentens mentale tilstand: Er han ved sine fulde fem?

Diskussionen har fået ny næring de seneste dage, efter journalisten Michael Wolffs bog 'Fire and Fury' kom på gaden forleden. Wolff har angivelig haft fri adgang til Det Hvide Hus gennem det meste af et år og har gennem interviews med omkring 200 ansatte i præsidentens kontorer tegnet et portræt af præsidenten Donald Trump. Ifølge Wolff betvivler alle, der er blevet interviewet til bogen, præsidentens mentale evner, og oplevelsen er, at hans tilstand forværres.