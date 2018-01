Dansk Folkeparti: Flygtninge skal hjem – ikke i IGU-forløb DF vil afskaffe IGU, fordi den øger sandsynligheden for, at flygtninge bliver i Danmark.

Det er bedre, hvis flygtningene gennem et arbejds- og uddannelsesforløb bidrager til Danmark i stedet for at være passive modtagere af en ydelse fra det offentlige.

Sådan lød et af kerneargumenterne fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og arbejdsmarkedets parter, da de i 2016 blev enige om at oprette integrationsgrunduddannelsen (IGU).

Men den idé har Dansk Folkeparti fra begyndelsen været imod. Og nu har partiet bragt IGU’en til diskussion under de dramatiske forhandlinger om skat og udlændinge med V-LA-K-regeringen.

Vi vil hellere fokusere på, at folk bliver sendt tilbage igen Martin Henriksen (DF)

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF), først vil jeg gerne bede dig svare ja eller nej til følgende spørgsmål ...

»Det kan jeg ikke love dig«.

Nej, men nu prøver jeg alligevel: Er det bedst, hvis en flygtning forsørger sig selv eller modtager integrationsydelse fra det offentlige?

»Nu har jeg jo ikke lovet noget. Og svaret er jo ikke ligetil«.

Ifølge analysen lavet for Udlændinge- og Integrationsministeriet kan den enkelte kommune spare millioner, hvis flygtninge i stedet for at modtage integrationsydelse kommer i et IGU-forløb hos en privat virksomhed. Hvorfor vil I så helst afskaffe IGU?

»Vi vil hellere fokusere på, at folk bliver sendt tilbage igen. Man kan vælge at lave en beregning på, hvad man kan få i kassen, hvis man får flere flygtninge i arbejde. Man kan også lave en beregning på, hvor meget man kan spare, hvis man får sendt flere flygtninge hjem«, siger Henriksen og fortsætter:

»Selv om de er i arbejde, kan de også få børnepenge, boligydelse og benytte sig af sundhedsvæsen, uddannelsesinstitutioner og så videre. Hvis man regnede på det, så kunne det også godt være, at man kan lave et regnestykke, der ville falde mere ud til DF’s fordel«.

Ville det ikke som minimum give mening, at de arbejder, mens de er her – uagtet at de skal hjem igen?

»Jo. Hvis det ikke tæller imod, at man kan sende folk hjem på et tidspunkt, så giver det sådan set meget god mening. Vi har foreslået, at man laver statslige centre, hvor flygtningene kan bo, indtil de skal tilbage til deres hjemland, og der har vi også selv sagt, at hvis du er på sådan et statsligt center og kan udføre noget praktisk arbejde, så må du gerne det. Og hvis du har nogle kompetencer, som en eller anden virksomhed efterspørger, så er det ikke sådan, at gennemførte man vores politik 100 procent, så ville der være sådan et decideret forbud mod at tage et arbejde. Så ville vi selvfølgelig sige: Fint, så skal du selvfølgelig tage det arbejde«.

Men er det ikke præcis det, der er tale om med IGU?

»Nej. IGU er en del af et samlet integrationsforløb, som handler om, at folk skal være her, integreres og være her permanent«, siger Martin Henriksen og fremhæver, at flygtninge i et IGU-forløb optjener ret til dagpenge.

Ikke mindst arbejdsgiverne fremhæver fra tid til anden, at flygtningene er en ressource for Danmark, fordi der er så meget gang i økonomien, at der er mangel på hænder. Men det argument er ifølge Martin Henriksen mere end tyndt.