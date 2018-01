Efter ny udvisningskurs kræver advokat udvist klient til Danmark igen - han løber snart tør for sin medicin

Har du en chef, som kan finde på at sende dig og kolleger mail klokken 22:30, er det oplagt at ignorere beskeden. Men er det klogt? Det er bedre at svare lynhurtigt. For eksempel: »Det lyder fremragende« eller »Det er en rigtig god idé«. Du viser begejstring og virkelyst uden at forpligte dig til at gøre noget som helst Og du roser. Det er win-win.

Du kender det godt. Du hører chefens skridt bag din ryg i storkontoret, og du er ved at klikke dig gennem fem minutters tomgang og fint anrettede avocadomadder. Her gælder det om at handle hurtigt. Det kan nemt se febrilsk ud, og det må det ikke. Lær genvejstasten til at minimere alle vinduer. På en computer er det windowstast+m på en Mac command+alt+m+h.

Selv om det blot er ligegyldige nyhedsbreve og reklamefoldere, du aldrig har bedt om, er der altså noget stil over at hive brevåbneren frem, når chefen går forbi dit bord. Kør gerne hæve-sænkebordet helt op og flå posten op stående. Det signalerer, at du er frisk og i gang. Du sidder ikke og synker sammen på kontorstolen, men udstråler ungdommelighed og styrke i stående position. Gør eventuelt brevåbning til et ritual. Mangler du breve at åbne, så skriv rundt til forskellige rejseselskaber og bed dem sende dig kataloger og den slags. Det virker stensikkert.

Vi kender det. Eftermiddagen går, børnene skal hentes, og det skal ikke blive faretruende tæt på lukketid og bekymrende mine fra pædagog Lotte fra Salamanderstuen. Men hvordan smutter du uden at vække opmærksomhed? Indprent dig, hvornår chefen er til et vigtigt møde. Det er dit vindue. Det er her, at du ubemærket lister af med din taske holdt ned langs siden. Lad gerne skrivebordslampen brænde som signal om, at du aldrig holder helt fri.