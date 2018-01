Lastbil brager ind i hus ved Randers - bil hænger i buskads

En sommerdag i 1971 bliver låget taget af en stor papkasse i Washington, D.C.

Seks journalister fra The Washington Post kigger ned i den. De gør store andægtige øjne bag hornbrillerne. Og så bliver de helt stille.

»Det er ikke den fulde rapport, men det er mere end 4.000 sider af den«, siger en af dem så.

Dokumenterne i papkassen er de såkaldte Pentagon Papers – en fortrolig kæmperapport lækket fra det amerikanske forsvarsministerium indeholdende yderst kompromitterende oplysninger om USA’s militære aktiviteter under Vietnamkrigen. Scenen stammer fra Steven Spielbergs seneste værk, ’The Post’. Set fra The Washington Posts synsvinkel fortæller filmen, hvordan avisen med mod og handlekraft lykkedes med at balancere den komplicerede sag om de betændte Pentagon Papers – selv om det egentlig var The New York Times, der i første omgang bragte historien og offentliggjorde uddrag fra den lækkede rapport. En retssag forhindrede imidlertid The New York Times i at gå videre med historien, og det gav The Washington Post momentum til at samle tråden op og fortsætte med at dække sagen. En sag, der var medvirkende til den efterfølgende Watergate-skandale, som i sidste ende førte til præsident Richard Nixons fald.