Mand sigtet for at indsmugle hash gemt i biobrændsel

I Danmark er cigaretter nærmest uhørt billige, når man sammenligner med de øvrige udgifter til husholdningen. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at ud af 37 europæiske lande er Danmark det næstbilligste land at være ryger i. Kun i Luxembourg slipper rygerne billigere, i forhold til hvad de ellers må betale for dagligvarer, tøj, møbler og andet, der er brug for i en husholdning.

»Det er absurd«, siger Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital.

»Prisen er det stærkeste våben, vi har, for at komme det kæmpestore folkesundhedsproblem til livs, som rygning er. Vi ved, hvad der virker, men i Danmark nægter politikerne at bruge det middel, der påviseligt er allermest effektivt«.

Charlotta Pisinger understreger, at tobakspriserne via afgifter skal sættes op til det dobbelte eller det tredobbelte, før det har en effekt. Det nytter ikke at hæve dem med få kroner.