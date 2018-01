Forbipasserende finder livløs person i havnebassin

Når det hele brænder på, er man nødt til at tænke hurtigt.

Det gjorde instruktøren Ridlet Scott ('The Martian', 'Alien', 'Gladiator' m.fl.), da anklagerne om seksuelle krænkelser væltede ned over Hollywoodstjernen Kevin Spacey.

Scott har tidligere udtalt, at han ikke var et sekund i tvivl om, at Spacey skulle fjernes fra kidnapningsdramaet 'All the Money in the World', der er baseret på virkelige hændelser. Også selv om det betød, at de scener, som han indgik i, skulle genindspilles.

Rollen som afløser faldt på Christopher Plummer, og sjakket blev hurtigt samlet i London for at genindspille scenerne.