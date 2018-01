Straf for mobilbrug skal op: Mange bilister gør alt andet end at køre bil, når de kører bil Store undersøgelser afslører, at et stort antal bilister fokuserer på andet end kørselen, når de sidder bag rattet.

I juli 1998 blev det forbudt at anvende håndholdte mobiltelefoner under kørslen.

Forbuddet er velkendt. Men en del bilister, varevognsførere og lastbilchauffører vælger at ignorere det og bruger alligevel deres mobiltelefon, når de sidder bag rattet

Det viser en undersøgelse, analytikere fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført. De kørte simpelt hen ud på gader, landeveje og motorveje og noterede, hvad de bilister, de så, foretog sig under bilturen. 26.010 køretøjer blev observeret.

Resultatet var beskæmmende for bilister og erhvervschauffører. Ganske mange var i gang med alt andet end at køre bil, når de kørte bil Der blev spist og drukket bag rattet eller talt talt i mobiltelefon, mens køretøjerne var i fart.

Tallene viser, at 5,6 procent af person- og varebilførerne vurderes at være optaget af distraherende aktiviteter under kørslen. Mængden er betydeligt højere, når det kommer til førerne af de tungeste køretøjer: 14,7 procent af lastbilchaufførerne menes at dømme efter undersøgelsen at være i gang med distraherende aktiviteter under køreturene.

Det var især i Københavns og Vestegnens politikredse, bilisterne havde travlt med andet end det, der skete på vejen foran deres køretøjer.

DET GØR BILISTER BAG RATTET Det kan koste dyrt i menneskeliv, når opmærksomheden hos bilister ikke er rettet mod kørslen, men mod alt muligt andet. I november spurgte Sikker Trafik et repræsentativt udvalg af bilister, hvad de gør, mens de kører bil. Ser man på dem, der ofte eller en gang imellem er optaget af andet end at køre bil, så får man følgende tal: Taler i telefon: 8 pct.

8 pct. Læser mails, Facebook e.l.: 12 pct.

12 pct. Håndterer ting i bilen: 23 pct.

23 pct. Betjener en GPS: 29 pct.

29 pct. Drikker: 48 pct.

48 pct. Spiser: 32 pct.

32 pct. Læser papirer/kort m.v.: 7 pct

7 pct Er ved at falde i søvn: 7 pct. Hele 57 pct. sidder ofte eller en gang imellem i deres egne tanker, når de kører bil. Kilde: Epinion for Rådet for Sikker Trafik, 1.074 adspurgte. Vis mere

Der er ellers grund til at nære respekt for den omstændighed, at man kører i en ikke ufarlig hastighed, selv i helt almindelig trafik med en helt normal fart.

Forskere overvågede bilister med kameraer i bilerne

Foto: Virginia Tech's fakultet for transport. Billederne fra bilernes førerkabiner viste, hvad bilisterne fortog sig under køreturene.

Billederne fra bilernes førerkabiner viste, hvad bilisterne fortog sig under køreturene. Foto: Virginia Tech's fakultet for transport.

En omfattende undersøgelse, foretaget af det amerikanske universitet Virginia Tech's fakultet for transport viste, at advarslerne mod at lade sig distrahere bag rattet ofte glemmes. Forskerne monterede kameraer, mikrofoner og gps-sendere i omkring 3.500 biler, så man kunne registrere, hvad førerne egentlig foretog sig i de tilfælde, hvor de enten var nær ved at køre galt eller hvor de rent faktisk endte med at blive indblandet i trafikulykker.

Over tre år registrerede udstyret to petabyte med data fra de bilejere, der frivilligt deltog i forsøget. Deres ture blev registreret af kameraer, der der blandt andet filmede deres ansigt, udsigten ud af for- og sideruder og bilistens betjening af rattet og instrumenterne.

Mobiltelefoner med de seneste versioner af android og iOS kan i dag automatisk sættes til ikke at forstyrre føreren af biler under køreturene. Det kræver blot, at brugerne aktiverer funktionen i mobilernes indstillinger som her hos Apple.

Gik det galt, kunne videosekvenserne af sekunderne op til ulykker og uheld fortælle, hvad chaufføren havde gjort lige forinden. Udstyret fangede flere end 1.600 hændelser fra dæk, der ramte kantsten til regulære sammenstød. 905 ulykker var så alvorlige, at resultatet blev kvæstelser og materielle ødelæggelser.

Det viste, at de tilsyneladende hurtigt havde glemt, at de blev filmet. Og at de ofte fokuserede på andre ting end det, de var i gang med, nemlig at køre bil.

Halvdelen af tiden fokuserede bilister på andet end kørselen

I over halvdelen af tiden var de optaget af alt muligt andet. Og det andet var meget ofte brugen af mobiltelefonen.

SÅ MANGE ER STRAFFET FOR MOBILBRUG 'Førere af køretøjer må ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner', fastslår straffeloven. Forbuddet blev indført for 20 år siden. Hvis du taler i håndholdt mobiltelefon, mens du kører i bil er bøden 1.500 kroner. Sker det, mens du kører på cykel er den på 1.000 kroner. Her er Danmarks Statistiks tal for udviklingen i afgjorte sager om brug af mobiltelefon: 2006: 205

205 2007: 156

156 2008: 156

156 2009: 242

242 2010: 301

301 2011: 313

313 2012: 1.937

1.937 2013: 1.892

1.892 2014: 1.457

1.457 2015: 1.259

1.259 2016: 860 Det hører med til billedet, at mængden af bøder ikke alene er et udtryk for omfanget af lovovertrædelser, men også politiets indsats mod overtrædelserne. De seneste par års fald kan ifølge tal fra Rigspolitiet også hænge sammen med udbredelsen af håndfri tilslutninger. Vis mere

Målingen dokumenterer, at de dermed fordoblede deres risiko for, at det endte i en ulykke, når det gav sig til at bruge telefonen, at skrive eller læse eller betjene skærmen på instrumentpanelet. Når de fjernede øjnene fra vejen, steg risikoen for ulykker markant.

Tallene kan genkendes i Danmark, hvor Vejdirektoratet har analyseret alle dødsulykker i årene fra 2010-2015 og kunne konstatere, at uopmærksomhed var en faktor ved hver anden dødsulykke. Med øjnene stift rettet mod skærmen endte bilisterne i den modgående kørebane, i grøften eller med at pløje fodgængere og cyklister ned.