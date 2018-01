Flere russiske militærfly tvinger danske fly på vingerne

Flere russiske militærfly flyver nær Danmark.

Ifølge Berlingske viser nye tal fra Forsvaret, at danske F-16-fly gik på vingerne 37 gange i 2017 som del af bevogtningen af dansk luftrum.

Det er næsten dobbelt så ofte som året før, da tallet var 20. Dermed er antallet af afvisninger tilbage på det usædvanligt høje niveau fra årene omkring 2014 og 2015.

Tallene viser, at Rusland igen optrapper sin militære aktivitet i Østersøen, vurderer forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

»Jeg går ud fra, at det er en bevidst strategi, at man nu vil markere sig tydeligt«, siger han til Berlingske.

På vingerne 130 gange

I 2015 var antallet 40 gange, og i 2014 blev beredskabet aktiveret hele 58 gange, oplyste Forsvaret til Radio24syv i september.

I Estland, Letland og Litauen er kampfly det seneste år gået på vingerne 130 gange for at afvise russerne. Det er oftere end to gange om ugen, at de er gået i luften for at afvise russiske militærfly.

Major Karsten Maarup, der er leder af Center for Luftfartoperation på Forsvarsakademiet, peger på to hovedårsager til, at flere russiske militærfly flyver nær dansk luftrum.

»De har flere ressourcer til det nu, fordi de har skruet ned for aktiviteterne i Syrien. De vil også gerne have en modreaktion til Natos styrkeopbygning i de baltiske lande«, siger han til Ritzau.

Af de 37 gange danske militærfly har været på vingerne, skyldtes det i omkring 90 procent af tilfældene russiske militærfly, vurderer majoren.

Der er dog ikke en øget trussel fra russerne, understreger han.

»Vi skal ikke bekymre os specielt meget om det. Russerne er lidt mere aktive, end de har været længe«.

»Men der er ikke tale om nogen større spænding mellem Danmark eller Rusland. Der er ikke noget som helst at bekymre sig om«, siger han.

I forbindelse med at Sveriges borgere blev informeret om en øget risiko for angreb fra russerne, udtalte forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ligeledes, at der ikke er nogen trussel mod Danmark.

ritzau