Voxpop med forældre: »Det er fuldstændigt uacceptabelt, at de registrerer vores børns trivsel, uden at vi har skrevet under på, at de må gøre det« Tre forældre fra Indre By i København tager afstand fra den hemmelige registrering af deres børn.

»Uacceptabelt«

Anne Vestergaard er mor til Naja på 4 år, der skal skynde sig til ballet:

»Det er fuldstændigt uacceptabelt, at de registrerer vores børns trivsel, uden at vi har skrevet under på, at de må gøre det. Og selv da ville det være forkert, at de oplysninger skulle leve med ind i børnenes voksenliv«.

»Jeg har ikke hørt om det her i børnehaven, men jeg havde godt læst om det. Jeg håber, de tager det op på forældremøde, det er en god børnehave, så det tror jeg, de gør«.

»Den eneste måde, jeg kunne acceptere det, var, hvis det var for at kunne forske i, hvad trivsel betyder op gennem livet«.

»Det er overkill«

Christian Bartels er far til Hedvig, der har travlt med at komme af sted til capoeira:

»Jeg har læst om registreringen, men har intet hørt om det fra børnehaven. Medmindre der altså ligger noget til mig i min e-boks«.

»Jeg synes, registrering af trivsel er irrelevant. Hvorfor skal det, der foregår nu, kunne spores tilbage til Hedvig om mange år?«.

»Det bliver underligt, hvis man senere har muligheden for at kigge bagud og lede efter årsager i hendes barndom«.

»Jeg synes, det er overkill . Det er at gå for vidt, jeg bryder mig ikke om, at alt skal registreres så minutiøst«.

»Tal med os«

Sofie Tønsberg, mor til Carl i barnesædet og Sigurd på egen cykel:

»Hvis de skal bruge tid på at registrere vores børns trivsel på en computer, så håber jeg virkelig, at der følger penge med, så det ikke betyder, at de skal sidde på kontoret«.

»Det eneste, jeg går op i, er, hvor megen tid pædagogerne har med børnene. De skal ikke sidde og registrere ned i et dødt hul«.

»Jeg forstår ikke, hvorfor der skal registreres så meget. Hvis der er problemer med trivslen, så må pædagogerne komme og tale med os forældre om det, så vi kan gøre noget sammen«.