Trusselsvurdering: Flere end 50 hjemvendte hellige krigere bekymrer PET Personer med kamperfaring fra Islamisk Stat i Syrien og Irak udgør et særskilt sikkerhedsproblem for politiets forsøg på at forhindre, at Danmark rammes af terrorangreb.

Risikoen for, at terroristerne slår til i Danmark, er »alvorlig«.

Det finder Politiets Efterretningstjenste (PET) i sin seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark, hvor den blandt andet ser en stor fare fra voldsparate, hjemvendte hellige krigere.

Truslerne udspringer primært fra enkeltpersoner eller mindre grupper, der opholder sig her i landet eller i et naboland, fremgår det. Og det er overvejende personer med sympati for militant islamisme, man skal være opmærksom på, hvis risikoen for et angreb mod tilfældige danskere eller kendte terrormål skal imødegås.

»Der er personer og grupper i islamistiske miljøer i Danmark, der aktivt søger at fremme en militant islamistisk dagsorden«, skriver PET's Center for Terroranalyse i vurderingen af den risiko, danskerne står over for.

Det tilføjes imidlertid, at opbakningen til Islamisk Stat er mindre udtalt i dag, end den har været tidligere.

Ifølge trusselsvurderingen har der hver måned været over seks angreb og angrebsforsøg i Vesten, omtrent svarende til et gennemført eller planlagt angreb hver femte dag.

Hjemvendte krigere er et særligt problem

PET'S TRUSSELSSKALA Efterretningstjenesten arbejder med fem trusselsniveauer, når den skal vurdere risikoen for et terrorangreb: Meget alvorlig: Der er en specifik trussel og kapacitet og hensigt til at gennemføre angrebet.

Der er en specifik trussel og kapacitet og hensigt til at gennemføre angrebet. Alvorlig: Der er en erkendt trussel og kapacitet og hensigt til at gøre forsøget.

Der er en erkendt trussel og kapacitet og hensigt til at gøre forsøget. Generel: Der er kapacitet og/eller hensigt til angreb.

Der er kapacitet og/eller hensigt til angreb. Begrænset: Der er en potentiel trussel, men en begrænset kapacitet og/eller hensigt.

Der er en potentiel trussel, men en begrænset kapacitet og/eller hensigt. Ingen: Der er intet, der peger på trsuler. Der er ikke fundet kapacitet eller hensigt nogen steder. Kilde: Politiets Efterretningstjeneste. Vis mere

Truslerne forværres af, at det er ved at være slut med Islamisk Stats besættelse af områder i Syrien og Irak. Mindst 15o personer fra Danmark har ifølge efterretningstjenestens oplysninger befundet sig i de to lande under konflikten. Mange af dem er dræbt, men lidt over en tredjedel er tilbage i Danmark.

Angreb med simple midler og kort planlægning er den mest sandsynlige form for terrorangreb i Danmark. PET's trusselsvurdering

Personer med erfaringer fra krigsområderne er et særligt problem: De »har opnået kapacitet til terror og kan være særligt radikaliserede, brutaliserede og voldsparate ved deres hjemkomst«. Og det er vel at mærke ikke sådan, at de kan finde på at angribe straks ved deres hjemvenden. Truslen kan »være latent og først komme til udtryk senere«, advarer PET.

Kapaciteten eksisterer til at gennemføre terrorangreb med lettilgængelige våben såsom stikvåben, skydevåben, ved ildspåsættelse og med mindre hjemmelavede bomber«. Militante islamister kan også gennemføre angreb med for eksempel ætsende væsker, skriver efterretningstjenesten.

Men truslen kan også være blevet skærpet af den omstændighed, at der i dag er personer med særligt lokalkendskab til Danmark hos militante muslimske grupper i udlandet.

Migrantstrømmen er udnyttet af Islamisk Stat

Endelig er der en risiko i de seneste års migrantstrømme til Europa.

»Islamisk Stat har anvendt flygtninge- og migrantstrømmen til at sende personer til Europa for at begå terror. Afviste asylansøgere har været involverede i flere angreb i Europa«, hedder det. Og selv om grænsekontrollen er skærpet, så er det ifølge PET's trusselsvurdering stadigt muligt at komme til Europa med for eksempel stjålne eller falske rejsedokumenter.

Et andet problem for borgernes sikkerhed ligger i de straffe, flere hjemvendte syriensfarere allerede er blevet idømt herhjemme. For de militante islamister kan få yderst uheldig indflydelse på medindsatte, som de kan overbevise om nødvendigheden af angreb på og modstand mod Danmark og Vesten. Det samme kan siges om de bandemedlemmer, der sendes i fængsel.

De kan påvirke medfanger i militant islamistisk retning: »Grundet voldsparathed er radikalisering af personer i fængsler eller af personer i kriminelle miljøer med adgang til våben særligt bekymrende«, skriver PET.

Foto: Jens Dresling Truslerne har betydet, at det danske politi har måttet øge sikkerhedsforanstaltningerne ved offentlige arrangementer betydeligt. Her ses antiterrorbetjente ud for Parken i København under en fodboldkamp.

Truslerne har betydet, at det danske politi har måttet øge sikkerhedsforanstaltningerne ved offentlige arrangementer betydeligt. Her ses antiterrorbetjente ud for Parken i København under en fodboldkamp. Foto: Jens Dresling

En fordel i udviklingen er Islamisk Stats nederlag, der har mindsket terrorbevægelsens kapacitet til at kunne gennemføre eller opildne til store og komplekse angreb i Vesten, sådan som det skete i Paris i 2015 og i Bruxelles året efter.