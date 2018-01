Mistanke vokser: Familie kan stå bag 27 hjemmerøverier

. Engang var B&O et cool mærke, som bevidste, pengestærke mennesker plastrede deres hjem til med. Men så blev Struer indhentet af globaliseringen, og historien om B&O, der har hovedsæde i byen, har været trist.

I dag kunne virksomheden imidlertid præsentere et halvårsregnskab, der for første gang i seks år viste et overskud på driften. Efterfølgende steg B&O’s aktie til det højeste niveau i 10 år, ifølge Berlingske Business.

»Vi er en virksomhed, der har en dokumenteret evne til at finde på noget, som folk finder attraktivt, og det har vi fundet tilbage til. Og så har vi zoomet ind på vores egne unikke kompetencer inden for design, akustik og en håndværksmæssig tradition i stedet for at tro, at vi kan det hele selv«, lød det fra topchef Henrik Clausen.

. Manden, der hader Politikens netavis, men elsker en god bourgogne, har mange fans. Også Jørgen er ’Leth at elske’, som det ellers hedder om de Citroën-biler, forfatteren, filmmanden, mediemennesket – formentlig for en fed hyre – nu reklamerer for.