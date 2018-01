Alt det gamle ragelse

Kim Larsen og Kjukken har mærkeligt nok ikke haft så stor succes med deres seneste udgivelse, albummet ’Øst for Vesterled’, som ikke kom op på top 10-barometret – har jeg læst.

Et af numrene hedder ’Nostalgi’ og begynder sådan her: »Nu sidder hun der igen/Bag sin scrapbog for 117.gang/Og fortaber sig i minder om engang/Og hun ved hun sku’ la’ vær/ Drømme de er bare til besvær/Man ska’ leve her og nu/ Men hun ka’ ikke la’ vær’«.

Jeg gætter på, at Kim Larsen mente, han havde fat i noget i tiden. Det havde han også. Men en sang kan være for overtydelig. Den kan overtrumfe virkeligheden, som jo – det ved vi – er rig på ny teknologi, nye opfindelser, nye tiltag, ny it, ny politik – og en øresønderrivende længsel efter hjem og gamle dage. ’Nostos’ – hjemstavn – ’algi’ – smerte.

De fleste politiske kommentatorer afviser, at der kan ske noget som helst nyt i Danmark i 2018. V-LA-K regeringen har spillet fallit, Anders Samuelsen har undskyldt over en bred kam. For hvad? For sin eksistens som formand for LA, for partiets politik. For trætoppens illusoriske udsyn? Og Lars Løkke har også opgivet sine drømme om skattelettelser og sendt flygtningedebatten ud i en fjernere fremtid, hvor den en dag vil forstumme.

Hvad forestiller I jer? Jeg tror, vi får et valg, at Mette Frederiksen bliver statsminister, og at alt forbliver, som det var. Thulesen Dahl træder måske ind i en socialdemokratisk regering. Lad ham endelig – som Anders Samuelsen – blive udenrigsminister, det burde garantere ro på bagsmækken.

Men er tiden da nostalgisk? I den grad. Vi skuer tilbage i en blanding af fryd og gys. Oh, da der var folk, der slog hinanden ihjel, oh, da der var en krig, det var der engang, og det er der på DR K, igen og igen.

DR har ganske vist (meget generende) klippet alle årstal af sine udsendelser, men man aner fortiden – mange medvirkende er jo stendøde i mellemtiden og i hvert fald ikke mere magthavere. Og der er fortidsserierne, som vi efter sigende elsker – f.eks. ’Matador’ og ’Krøniken’ og ’Badehotellet’, hvor de fryser på stranden i det evigt kolde vejr, men dengang, engang, var det sommer i Danmark.

Nostalgi er et spørgsmål om alder. Det er naturligt nok, at man skuer tilbage, når fortiden er mere indholdsrig og noget længere end fremtiden. Ved aftenstide længes du efter døden – om morgenen bliver du forskrækket over din længsel. Sådan var det heller ikke ment.

Jeg har længehaft lyst til at beskrive et af fjernsynets mest opsigtsvækkende populære nye tiltag, men jeg har alligevel altid lagt det fra mig, fordi det virker så banalt.

Men her er det så da: alle de 117 programmer, indenlandske og udenlandske, om gammelt skidt og møg og antikviteter.