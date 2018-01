Direkte: Vi skal ikke være en omklamrende curlingstat Hvad skal vi egentlig med en sundhedspolitiker som May-Britt Kattrup fra Liberal Alliance, der afviser at gribe ind med lovgivning mod en adfærd, der koster 13.000 danskere livet om året?

Skal folk have lov til at ryge sig ihjel?

»I princippet skal de, men ingen håber, at de gør det. Staten skal ikke bestemme, om folk skal ryge eller ej. Staten skal intet bestemme, der vedrører os selv«.

Hvorfor ikke?

»Vi skal have personlig frihed til at bestemme, hvad vi udsætter vores egen krop for, og hvordan vi vil leve vores liv. Staten skal hverken opdrage voksne eller børn. Voksne har selv et ansvar, og børn skal opdrages af deres forældre«.

Tre af fire rygere vil gerne stoppe, men er afhængige af nikotin. Har de frit valg?

»Deres valg er frit på den måde, at de har muligheden for at holde op, hvis de kan, men selvfølgelig er det svært, det er ikke noget, man bare lige gør. Derfor er det godt, at der er meget hjælp at hente. Der er masser af rygestopkurser«.

Du siger 'hvis de kan'. Kan dyb afhængighed af nikotin sætte det frie valg ud af spil?

»Det gør det i hvert fald sværere. Det er klart, at når man er afhængig, er det ikke bare lige at holde op, men der er mange, som rent faktisk stopper. Der er heldigvis masser af hjælp at få for dem, der ikke kan holde op, men gerne vil«.

Tilsyneladende virker hjælpen ikke så godt, da andelen af rygere er stagneret over en årrække. Hvis der reelt ikke er noget frit valg for mange rygere, hvorfor gør du så ingenting som sundhedspolitiker?

»Mange, som stopper og er ude af afhængigheden af nikotin, vælger at begynde igen, fordi de savner det rent socialt. Det er ikke kun nikotinafhængighed, som er årsag til, at de ryger. Der er psykiske og sociale årsager. Nogle har bare lyst, og det skal de have lov til. Og det er bestemt ikke afhængigheden af nikotin, som er årsag til, at man begynder at ryge. Der har man ingen afhængighed«.

De fleste vil gerne holde op, men kan ikke. Hvorfor vil du ikke gøre noget mere for at hjælpe dem med lovgivning?

»Mange vil gerne holde op, men loven ændrer ikke på, om de kan eller ikke kan. De bliver jo ikke mindre afhængige, blot fordi vi laver en lov, der siger, at de skal lade være«.

Hvorfor er du sundhedspolitiker?

»Fordi der i danske sundhedsvæsen er så meget, der kan gøres bedre, og det vil jeg gerne gøre noget for«.

Det har jeg fuld respekt for, men hvad skal vi bruge dig til som sundhedspolitiker, hvis du ikke vil gribe ind mod den største enkeltstående dødsårsag, nemlig rygning. Vi snakker over 13.000 dødsfald om året relateret til rygning?

»Du skal bruge mig til at sikre, at der er lige vilkår og fri og lige adgang for alle, så alle har muligheden. Og du skal bruge mig til at sikre, at staten ikke dikterer, hvordan alle skal leve deres liv. Regulering af borgernes adfærd skal slet ikke høre ind under sundhedspolitikken«.

Men det kommer ikke til at redde rygernes liv?

»Nej. Men man har selv et ansvar. Man har både personlig frihed og ansvar. Og jeg tror faktisk, at nogle af dem, der stadig ryger, siger, at de hellere vil leve et kortere liv og så ryge i det liv, de har. Det må vi også respektere«.

Når de mennesker, du taler om her, bliver syge af lungekræft, tror du så, at de tænker ’det er fint, det er sket, for jeg har selv valgt det’?

»Ingen er glade for at blive syge af rygning eller af andre ting. Det er klart. Men der er folk, der siger, ’ja jeg er blevet syg af det, det er jeg ærgerlig over, men jeg ville ikke have gjort det om’. Jeg har talt med rygere med lungekræft, der siger, at de ikke ville lave det om«.

Når du har den holdning, at det er folks frie valg, hvad så med at legalisere kokain, heroin og amfetamin?

»Nu er det vores politik at afkriminalisere alle stoffer. Vi vil legalisere cannabis, og vi vil afkriminalisere hårde stoffer, så det ikke er kriminelt at have stofferne til eget forbrug«.