En ældre kvinde er fundet livløs ved Korsør Station

FOR ABONNENTER

Der var mange ting at være nedtrykt over, da Politiken tirsdag kunne fortælle historien om, at den er helt gal med kvaliteten på landets pædagoguddannelser. Men der var samtidig grund til at glæde sig. For med forsideartiklen kom pædagoguddannelsen på den politiske dagsorden – og alene det er en succes for en uddannelse, der kun sjældent får den omtale, som dens størrelse og betydning berettiger til.

Pædagoguddannelsen er landets suverænt største. Sidste år optog den 5.100 nye studerende. Til sammenligning optog læreruddannelsen kun halvt så mange. Men at politikere og medier tilsyneladende er enige om, at læreruddannelsen er uendelig meget vigtigere end pædagoguddannelsen, kan man forvisse sig om ved at slå op i aviserne: Set over de seneste fem år er læreruddannelsen således blevet omtalt næsten fire gange så ofte som pædagoguddannelsen i de landsdækkende dagblade. Det viser en simpel søgning på ordene ’pædagoguddannelse’ og ’læreruddannelse’ i databasen Infomedia.

Men den, der lever stille, lever ikke altid godt. Det halter med både faglighed og kvalitet på pædagoguddannelsen, viste EVA-rapporten. Og det er så alvorligt, at den er to skridt fra krøblingestatus.

Men ak, nu skal man ikke bilde sig ind, at pædagoguddannelsens problemer er enestående. For selv om der selvfølgelig er forhold, der er specifikt knyttede til den, er det værd at bide mærke i, at en række af de problemer, EVA peger på i sin rapport, er lige så spillevende på flere andre videregående uddannelser. Lad mig her blot nævne tre centrale forhold: