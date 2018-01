Generation Trump

Augusta Christensen, 27 år, demokratisk kampagnearbejder.

Jeg var rasende, da Trump blev indsat. Mine bedsteforældre, der er indvandrere fra Danmark, stemte på Trump.

Jeg kom ikke hjem til jul det år, jeg var simpelthen så arrig på dem og andre i min familie. Vi er uenige om politik. Det er én ting, men jeg troede, at der ville være en grænse for, hvad de ville støtte.

Hvis fascisme ikke er den grænse, hvor går den så?

For mig har dette år afsløret, hvor dybt sexismen og racismen stikker i vores land. Valget føltes som en folkeafstemning om min værdi som kvinde.

At folk hellere ville stemme på den totale klovn i stedet for en dybt kvalificeret kvinde. Sådan havde jeg det, og det var forfærdeligt. Et år med Trump har gjort mig mindre høflig i de her spørgsmål. Jeg er mindre tålmodig, mere fokuseret og ærlig talt også meget mere vred.

Hele Hillary Clintons karriere var at holde hovedet nede og arbejde hårdt, så skal belønningen nok komme. Det virkede ikke. Jeg har besluttet, at jeg ikke vil støtte mandlige kandidater i fremtiden.

Et år med Trump og hele #MeToo-kampagnen har vist, at kvinder står ved en skillevej.

Tænk, at den fiktive præsident i ’House of Cards’, Kevin Spacey, er færdig, mens den rigtige præsident bare kan køre videre. Men Donald Trump kan måske føre noget positivt med sig. Vi har taget et skridt tilbage, der måske kan føre til, at vi tager to skridt frem. At unge kvinder forstår, at politik simpelthen er for vigtigt, til at vi kan holde os ude.

Vi er nødt til som generation at gå til modstand. Jeg lader ikke tvivlen komme Trump-vælgere til gode – heller ikke min familie. Også dem, der ikke stemte på Trump. Hvad gjorde I ud over at stemme? Var I ude at banke på døre og dele pjecer ud?

Det, der har givet mig håb, er valget i Virginia i november, hvor demokraterne vandt, og et stort antal kvinder blev valgt. Jeg var ansat som koordinator på en kampagne, og jeg har aldrig set så mange aktive kvinder. I stedet for at komme med papskilte og slagord, fik vi folk valgt.

Vi må som unge kvinder lære, at det ikke bare handler om, hvem der skal være præsident. Det handler om, hvem der sidder i byråd, i delstatsparlamenter og alle andre steder.

Der må vi stille op og være aktive. Det er ligegyldigt, hvad der sker i 2020, hvis ikke vi kæmper på græsrodsplan. Det er det, vi bør have lært af et år med Trump.

Trump er en formativ figur

Chad Kubis, 18, arbejder med sociale medier og frivillig for Trump i 2016.

Jeg stod på plænen foran kongressen, da Trump blev taget i ed som præsident – næsten helt oppe foran. Jeg havde ventet hele natten i kø for at komme helt tæt på. Det var en begivenhed af den slags, man ikke vil gå glip af. Det var uvirkeligt. Wow.

Jeg var frivillige i seks måneder på kampagnen i North Carolina. Alle havde sagt, at det ikke kunne lade sig gøre, men der stod han så ved siden af Obama. Jeg følte virkelig stolthed ved mit land.

Jeg er lidt af en sjældenhed blandt unge konservative, for jeg var Trump-supporter fra første øjeblik, da han holdt sin første tale i Trump Tower.

Min familie har en virksomhed, der sælger og producerer sko. Den sans for forretning, som Trump repræsenterer, har været fraværende i politik. Her kom noget helt nyt i stedet for den normale politiker, der læste op af et manuskript og kyssede babyer.

Jeg synes, at mange i partiet har svigtet ham i det første år. De har ikke støttet ham nok, blandt andet med at få afskaffet og erstattet Obamacare.

Det har været frustrerende, at se karrierepolitikernes reaktion. Jeg tror, at der kommer til at stå en grundlæggende kamp i de kommende år mellem de gamle republikanere og de nye.

Der er nogle, der gerne vil vende tilbage til Bush-dynastiet og hele den tankegang. Det kommer min generation til at kæmpe imod og forhåbentlig ændre.