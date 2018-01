Retssagen begynder i dag: Måtte politiet anholde Politikens fotograf, fordi han fotograferede på den sønderjyske motorvej? Politiet anholdt Martin Lehmann, mens han tog billeder af flygtninge og migranter på E45. Nu skal en dommer tage stilling til, om det var berettiget at afskære pressen fra at rapportere om en så vigtig begivenhed.

Skal man adlyde politiet, hvis betjentene siger, at man skal skrubbe af med sit kamera og dermed stoppe med at dokumentere danmarkshistorie?

Nej, mente Politikens fotograf Martin Lehmann, da han for over to år siden fotograferede ved den sønderjyske motorvej.

Og nej, mener Martin Lehmann fortsat. Det vil han i dag forklare over for en dommer, når sagen imod Politikens fotograf indledes i Retten i Sønderborg.

Martin Lehmann er tiltalt for ikke have fulgt politiets anvisninger 9. september 2015. Den dag vandrede omkring 300 flygtninge og migranter hen over asfalten på vej mod Sverige. Mange husker billederne af, da flygtningestrømmen i september 2015 blev noget, Danmark for alvor måtte forholde sig til, fordi den kom ind over grænsen fra syd og pludselig nægtede at forlade E45.

Fotografer fra en række danske medier fulgte menneskemængden i Sønderjylland, mens den vandrede nordpå. Men da politiet efter nogle timer beordrede pressen til at forlade motorvejen, ville Martin Lehmann fortsætte med at tage billeder. Han fik flere advarsler af betjentene. Hørte dem. Viste sit pressekort. Nægtede dog at stoppe. Og til sidst blev Politikens fotograf anholdt, ført ind i en politibil, kørt væk og sendt et par timer i arresten.

Først i dag - to år og fire måneder efter - skal en dommer tage stilling til, om det var berettiget.

På papiret drejer sagen sig om en overtrædelse af ordensbekendtgørelsens paragraf 8 og dermed en bødestraf på formentlig højst et par tusinde kroner, som fotografen nægter at betale.

Men principielt er sagen meget større.

Det er ikke hver dag, dansk politi anholder en dansk journalist i færd med at udføre sit arbejde, og derfor har en række repræsentanter fra den danske presse da også varslet, at de vil være at finde på tilskuerpladserne i Retten i Sønderborg i dag. For kan det passe, at politiet på den måde må afskære pressen fra at udføre sit arbejde? Og hvad med offentligheden? Har den ikke ret til at få fortalt om en så skelsættende og usædvanlig begivenhed som den, der fandt sted, den dag Martin Lehmann blev anholdt og afskåret muligheden for fortsat at kunne dokumentere? Hvad vejer tungest?

To domsmænd er indkaldt til at være med til at tage stilling til spørgsmålene sammen med dommeren.

Kunne fotografere fra græsset

På den ene side har politiet argumenteret for, at der kunne opstå farlige situationer, når gruppen af mennesker gik ind under motorvejsbroerne, hvor der blev kastet vand og mad ned til flygtningefamilierne - altså at betjentene blev beordret til at fjerne pressen af hensyn til deres sikkerhed.

Politiet henviser også til »den offentlige fred og orden«, der unægtelig var udfordret med de mange mennesker midt på motorvejen, som myndighederne måtte afspærre i begge retninger.

Og derudover har politiet forklaret, at fotograferne blot kunne tage billeder ude fra græsset og markerne langs motorvejen i stedet for at gå ind på selve asfalten.

Det er alle argumenter, som den lokale politidirektør har erklæret sig enig i. Statsadvokaten har også set på sagen, efter Politiken klagede over afgørelsen. Hans vurdering var dog også, at Martin Lehmanns anholdelse var berettiget.

Omvendt har fotografen selv forklaret, at han ikke kunne fortsætte langs motorvejen - blandt andet på grund af et tæt buskads, der også afholdt de andre fotografer på stedet fra at kunne følge med menneskemængden og fotografere dem på afstand. Og han har stillet sig uforstående over for, at det, der lå bag politiets beslutning, skulle have været hensynet til hans egen sikkerhed.

Bag Martin Lehmann står både Politiken, Danske Medier, Pressefotografforbundet og Dansk Journalistforbund, der alle har kritiseret afgørelsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.