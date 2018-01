1.005 danske unge sigtes for at dele sexoptagelser af 15-årige

FOR ABONNENTER

Et meget godt udgangspunkt for et afsnit: Lars Ranthes let anløbne taxachauffør og hustrumishandler skal over Øresundsbroen. Han ser overbevisende fordækt ud, men ikke desto mindre lukker det svenske paspoliti ham ind i Sverige, fordi han jo ikke ser det mindste muslimsk ud med sit mellemblonde hår, sit fesne overskæg og sit skyldige blik. Men næppe er han kommet op på vejen til Malmø, førend en stor, dyr firhjulstrækker kører ind foran ham og stopper. Han undres og slipper en ed, og naturligvis hopper sortklædte, maskebærende og svært bevæbnede personer ud. De frarøver ham lasten i bagagerummet, men han når lige at se en signifikant detalje ved den ene af gerningsmændene: et modermærke over det ene øje, behændigt uskjult af den ellers heldækkende sorte maskering.

Det er nogenlunde lige efter bogen. Vi har set det i talløse actionfilm. Her slap vor ven med skrækken og skammen.

Men samtidig i en psykolog-praksis sidder Saga Norén. I sidste afsnit smeltede hun mentalt ned. Nu kunne hun ikke tage mere, selv om hun hele tiden er blevet fremstillet som en , ja nærmest en beskøjt. Og derfor er hun til en psykolog, der skal hjælpe hende videre med livet, med jobbet, med det hele, forstår vi. Og hun lægger ud med at spørge Saga om hendes baggrund, og hvad der har ført frem til denne konsultation.

Så fosser det ellers ud af hende som vand fra en bristet dæmning. Med sin uanfægtede mimik fortæller hun om den ene rædsel efter den anden: Forældrene svigtede, hendes søster begik selvmord i hendes varetægt, hun var skyld i sin kollegas død og en forbryders selvmord i fængslet, hun angav sin partner, så han fik ti år i skyggen – og så videre og så videre. Man venter egentlig lidt på, at hun også tilstår mordet på Grauballemanden og at have dekapiteret Den Lille Havfrue, da dette senest skete.