Forsvarer til børnepornosigtede unge: Få fat i en advokat inden afhøringerne Det vil være en særdeles god idé at få en forsvarer til at gennemgå politiets beviser, inden de unge bliver afhørt om de sigtelser for deling af børneporno, der nu er rejst mod 1.000 unge.

SAGEN KORT Der er fundet 1.005 sager under efterforskningen af to videoklip og et foto, der er spredt via Facebooks Messenger-beskeder. Det viser sig, at delingen af billederne især er sket i hovedstadsregionen. Nordjyllands Politi: 55 sager

55 sager Østjyllands Politi: 77 sager

77 sager Midt- og Vestjyllands Politi: 62 sager

62 sager Sydøstjyllands Politi: 50 sager

50 sager Syd- og Sønderjyllands Politi: 35 sager

35 sager Fyns Politi: 34 sager

34 sager Midt- og Vestsjællands Politi: 47 sager

47 sager Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 20 sager

20 sager Nordsjællands Politi: 286 sager

286 sager Københavns Vestegns Politi: 151 sager

151 sager Københavns Politi: 183 sager

183 sager Grønlands Politi: 1 sag

1 sag Udrejst af Danmark: 4 personer De sigtes alle for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om spredning af børneporno. Vis mere

Få fat i en forsvarer inden afhøringerne.

Det er det råd, den erfarne forsvarsadvokat Peter Trudsø kommer med til de over 1.000 unge, der nu sigtes for at have delt fotos og videoer af unge i seksuelle akter.

De bliver nu indkaldt til afhøringer hos politiet. Men forinden bør de sikre sig, at en advokat har gennemgået politiets bevismateriale og vurderet de beskyldninger, sigtelserne indebærer.

»Jeg vil i første omgang råde til, at man tager kontakt til en advokat. I første omgang skal man finde ud af, om vedkommende er skyldig i det, han sigtes for. Det vil være relevant at kontakte en advokat og gennemgå materialet«, siger han.

Skal de nægte at udtale sig, før de har en advokat med?

»Det er ikke sikkert, at der er brug for, at de har en advokat til stede under afhøringen. Det afhænger af de konkrete omstændigheder. Men de skal gennemgå materialet i sagen med en advokat forinden«.

Unge kan undgå en plettet straffeattest

»Det kan have vidtrækkende konsekvenser at få sådan en afgørelse«, konstaterer Trudsø. En af de følger, en eventuel dom kan få, handler om den plet på straffeattesten, den kan medføre.

Der vil klart være personer, der får bøder for det her, og der vil være nogle, hvor man vil gå efter ubetinget frihedsstraf til personer under 18 år. Peter Trudsø

Her er det vigtigt at vide, at det er muligt at undgå, at sagen kommer til at stå på straffeattesten. Der er særlige bestemmelser for unge under 18, der er indført, netop for at undgå, at deres fremtid påvirkes på grund af et ungdommeligt fejltrin.

»Personer, som var under 18 år og hvor det var en førstegangsforbrydelse, får det ikke på straffeattesten, hvis de holder sig på dydens smalle sti fremover«, forklarer forsvarsadvokaten.

Straffen afhænger af forbrydelsens omfang

Han peger på, at der kan være stor forskel på de sigtelser, politiet nu rejser.

»Sagerne kan være utroligt forskelligartede. Der vil klart være personer, der får bøder for det her, og der vil være nogle, hvor man vil gå efter ubetinget frihedsstraf til personer under 18 år. Har man en situation, hvor det er delt i et stort omfang, så begynder man måske at tale frihedsstraf. Hvis en 17-årig har gjort sig umage med at dele materialet kan det være, at man vil statuere et eksempel«, venter han.

Er optagelserne kun modtaget, er der intet kriminelt sket

Peter Trudsø tilføjer, at sagerne handler om deling af de ulovlige optagelser. Har en ung blot modtaget dem uden at sende dem videre, så er der ikke nogen grund til at være bekymret for at blive ramt af sigtelserne:

»Man kan ikke gøre for, hvad andre sender til en. Ingen kan stå til ansvar for, hvad der lander i ens postkasse. I givet fald er det dem, der har sendt, som har problemet«.

De mange sigtelser, politiet nu rejser mod unge fra hele landet, får ham til helt overordnet at konkludere, at forældre nok bør tage en stille snak med ungerne om, hvad der er i orden - og ikke i orden - i deres kontakt med andre.

»Sagen viser, at det for enhver forælder nok er en god idé at tale med børnene om, hvordan de gebærder sig på internettet. Helt generelt om, hvad der er god stil – også på internettet«.