Advokat: Endelig et klart signal fra retssystemet - deling af krænkende billeder har konsekvenser Dagens mange sigtelser betyder, at det nu får konsekvenser, hvis unge deler krænkende billeder af hinanden, siger Miriam Michaelsen advokat med speciale i digitale krænkelser.

Der er ikke noget at komme efter. Det er umuligt at bevise, og det nytter ikke at anmelde det.

Det har nogle år været oplevelsen hos unge, der er gået til politiet, efter krænkende billeder eller video af dem er blevet delt på nettet.

SIGTELSERNE Der er fundet 1.005 sager under efterforskningen af to videoklip og et foto, der er spredt via Facebooks Messenger-beskeder. Det viser sig, at delingen af billederne især er sket i hovedstadsregionen. Nordjyllands Politi: 55 sager

55 sager Østjyllands Politi: 77 sager

77 sager Midt- og Vestjyllands Politi: 62 sager

62 sager Sydøstjyllands Politi: 50 sager

50 sager Syd- og Sønderjyllands Politi: 35 sager

35 sager Fyns Politi: 34 sager

34 sager Midt- og Vestsjællands Politi: 47 sager

47 sager Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 20 sager

20 sager Nordsjællands Politi: 286 sager

286 sager Københavns Vestegns Politi: 151 sager

151 sager Københavns Politi: 183 sager

183 sager Grønlands Politi: 1 sag

1 sag Udrejst af Danmark: 4 personer De sigtes alle for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om spredning af børneporno. Vis mere

Derfor er det et stort skridt, at politiet i dag har rejst over 1.000 sigtelser mod børn og unge, som har delt seksuelt krænkende materiale på nettet.

Det siger advokat Miriam Michaelsen, som er partner i firmaet NJORD Law Firm.

Hun står også bag foreningen Digitalt Ansvar (DIGA), der blandt andet arbejder for effektiv efterforskning af digitale krænkelser.

»Det her er et klart signal fra retssystemet. Kigger vi bare halvandet eller to år tilbage havde mange, som henvendte sig til politiet en følelse af ikke at blive taget alvorligt, eller at politiet ikke prioriterede efterforskningen«, siger Miriam Michaelsen.

100.000 kr i erstatning

Hun har som følge af politiets manglende sagsbehandling hjulpet ofre til at anlægge civilretslige sager, hvor de kunne få erstatning fra krænkeren.

Politiken omtalte eksempelvis en sag i sommeren 2017, hvor en ung kvinde fik 100.000 kroner i erstatning efter en sexvideo af hende var blevet delt på på nettet. Sagen kom ikke for retten, da der blev indgået et forlig.

I nogle sager er der blevet dømt samfundstjeneste - de dømte skal altså bruge noget af deres liv på at udstå en straf og betale tilbage til samfundet advokat Miriam Michaelsen

Miriam Michaelsen ser den historisk store sag, som Rigspolitiet har fortalt om i dag, som tegn på, at politiet nu har fået eller er ved at få klarere procedurer for, hvordan de dokumenterer, efterforsker og håndtere de her sager.

Politiet har af flere gange fået kritik fra Rigsadvokaten for ikke at have ensartede retningslinjer for, hvordan sagerne blev behandlet.

Skærpede domme

Udviklingen i retssystemet peger også på, at sagerne og deres konsekvenser for ofrene nu bliver taget mere alvorligt, forklarer Miriam Michaelsen.

»Tidligere fik krænkere typisk 14 dages ubetinget fængsel. Men vi har inden for det seneste år set en udvikling med flere afgørelser med 20 eller 30 dages betinget fængsel. I nogle sager er der blevet dømt samfundstjeneste - de dømte skal altså bruge noget af deres liv på at udstå en straf og betale tilbage til samfundet«, siger Miriam Michaelsen.

Foto: Martin Lehmann Partner i advokatfirmaet Njord Law Miriam Michaelsen fører sager for klienter, der sønderknuste henvender sig, fordi billeder eller videoer af deres nøgne kroppe er eksploderet online.

Hun formoder også, at spørgsmålet om erstatning eller godtgørelse til ofrene kommer til at spille en rolle i de mange sager, der nu skal for retten.

»Det har økonomiske konsekvenser for dem, som har fået billeder eller film delt, for når materiale, der ligger på nettet, skal fjernes, koster det penge. I dag er det den krænkede, som enten selv skal gøre det eller skal betale nogle for at gøre det, men det kunne jo være krænkeren, som skulle betale«.

Præventiv effekt

Miriam Michaelsen har selv op mod 20 sager liggende, hvor unge mennesker har oplevet at krænkende billedmateriale er blev delt på nettet, nu håber hun, at politiet har viden og kapacitet til at rejse sagerne, så ofrene ikke selv skal gøre det i privatretligt regi.

»Der er ingen, som drømmer om, at de unge krænkere skal i fængsel. Mange af dem er førstegangskriminelle, så jeg mener ikke, at de skal fængsles vidt og bredt. Men det er ulovligt, og der har været en norm, at man delte krænkende billeder, derfor er vi nødt til at sende et signal om, at det har konsekvenser at gøre det. Det vil forhåbentligt have en præventiv effekt, og medføre at man tænker sig om en ekstra gang, inden man deler krænkende indhold på nettet«.