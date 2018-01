Formand for Det Kriminalpræventive Råd: »Et nøgenbillede taget i dag kan ses af seks milliarder mennesker i morgen« Unge vil altid være grænsesøgende. Vi må sørge for at lære dem, hvor grænsen så går, lyder det efter massesigtelser for deling af børnepornografi.

SAGEN KORT Der er fundet 1.005 sager under efterforskningen af to videoklip og et foto, der er spredt via Facebooks Messenger-beskeder. Det viser sig, at delingen af billederne især er sket i hovedstadsregionen. Nordjyllands Politi: 55 sager

55 sager Østjyllands Politi: 77 sager

77 sager Midt- og Vestjyllands Politi: 62 sager

62 sager Sydøstjyllands Politi: 50 sager

50 sager Syd- og Sønderjyllands Politi: 35 sager

35 sager Fyns Politi: 34 sager

34 sager Midt- og Vestsjællands Politi: 47 sager

47 sager Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 20 sager

20 sager Nordsjællands Politi: 286 sager

286 sager Københavns Vestegns Politi: 151 sager

151 sager Københavns Politi: 183 sager

183 sager Grønlands Politi: 1 sag

1 sag Udrejst af Danmark: 4 personer De sigtes alle for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om spredning af børneporno. Vis mere

»Det er den mest triste og kedelige dag, jeg kan huske i mine år som formand«.

Henrik Dam er formand for Det Kriminalpræventive Råd. Og han er ked af de mange sigtelser for spredning af børneporno, som politiet har rejst mod over 1.000 unge, der har delt et par videoklip og et foto af unge i seksuelle situationer.

»Det er en kæmpe ulykke, at vi skal sigte så mange primært unge mennesker. Det får så alvorlige konsekvenser for de pågældende«, siger han.

Rådet har på sin hjemmeside et særligt afsnit om deling af seksuelle billeder og de problemer, det giver for den indblandede.

»Vi så, at det her var en form for kriminalitet, der var i vækst. Så vi prøvede at komme foran den«, siger han om informationssiden.

En ny type af kriminelle

Han hæfter sig ved ét særligt element i de lovovertrædelser, spredning af billederne udgør.

»Vi siger gerne, at kriminaliteten er rykket over på nettet. Men spørgsmålet er, om det er de samme kriminelle, som er rykket derover. Normalt opfatter vi kriminelle som nogle udsatte unge, nogle fra ghettoerne eller lignende. Er det de samme, der optræder her? Eller er vi i det bedre borgerskab med ordentlige hjem, som vi ikke forbinder med fattigdom?«, spørger Henrik Dam.

»Det her er nok en anden gruppe end dem, vi klassisk har kigget på. Forældrene har nok tænkt, at den hellige grav er velforvaret, når de unge sidder på værelset, for så sker der ikke så meget. Men der kan ske omfattende kriminalitet dér«, advarer han.

»En beskyldning om børneporno er en af de hårde anklager«.

Hvad kan og skal man gøre for at standse det?

»Det er ufatteligt enkelt at sprede og distribuere det materiale. Dét kan vi ikke gøre noget ved. Dét, der skal til, er en adfærdsændring hos de unge. Vi skal forhindre dem i at ville gøre det. Det er vigtigt, at vi arbejder med de unge og at de forstår, at et nøgenbillede taget i dag kan ses af seks milliarder mennesker i morgen. Den gruppe, der deler billederne, skal forstå, at det faktisk er strafbart«.

Man er ikke anonym på Messenger. Forældrene overvåger dig ikke, men internettet i sig selv overvåger ekstremt meget af vor adfærd. Henrik Dam

»Det er op til os som samfund via skoler, sociale myndigheder og andre at anerkende, at det er en alvorlig kriminalitet. Og forældrene skal forstå, at deres børn kan begå omfattende og alvorlig kriminalitet på internettet. Der kan være en enorm risiko ved at sætte dem foran en computer«.

Risikerer vi ikke, at forældrene begynder at overvåge børnene i smug - eller at ungerne går over til krypterede beskedtjenester nu, så de ikke kan afsløres?

»Jeg synes ikke, at vi skal overvåge dem. Unge mennesker vil altid søge grænser. Vores opgave er at lære dem, hvor langt de skal gå i deres grænsesøgen og hvor de skal stoppe op. Overvåger man dem, lærer de aldrig noget«.

»Forældrene skal snakke med deres børn om, hvor grænsen går. Hvor langt de selv må gå. Man skal forklare dem, at de ikke må videresende materiale, hvor nogle har sex med hinanden. Og at de - hvis de selv får tilsendt sådan noget - skal slette det og skrive tilbage, at det er en rigtigt dårligt idé at dele det«.

Politiet siger, at de med det her vil sende advare unge fra at dele billeder. Skal sigtelserne ses som et signal til de unge i dag?

»Selvfølgelig sender de et signal. Man er ikke anonym på Messenger. Forældrene overvåger dig ikke, men internettet i sig selv overvåger ekstremt meget af vor adfærd. De har data på os, der går 10-15 år tilbage. Og politiet tager det alvorligt, når de finder noget. Deling af børneporno er og bliver deling af børneporno«.