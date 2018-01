Vicepolitiinspektør: Vi sigter også unge, der ikke har delt sexvideoen Man kan godt risikere at blive sigtet af politiet i kæmpesag om deling af sexvideo med 15-årige, selv om man ikke har delt videoen.

Mindst 1.004 unge får i øjeblikket en opringning eller en meddelelse i e-Boks fra politiet.

De bliver sigtet for at have delt billeder og filmklip med seksuelt indhold - med medvirkende på 15 år.

Men man kan også blive sigtet, selv om man ikke har delt materialet, forklarer Frank Olsen, som er vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi.

»Der er dem, der har delt videoen. De bliver sigtet. Men enkelte bliver sigtet for at besidde den. Det gør de fordi, de har gjort noget aktivt for at få fat i den video«, siger Frank Olsen.

Blandt andre har en 19-årig kvinde fra Nordjylland modtaget en sigtelse fra politiet, skriver TV 2. Selv om hun ikke har sendt videoen videre.

56 sigtes i Aalborg

Frank Olsens kreds i Nordjylland har 56 unge, som netop er blevet eller skal afhøres og sigtes for distribution af børneporno.

»Vi har også haft folk til afhøring i dag. Vi kommer til at tage et godt ryk her i den første uge og nå et godt stykke hen ad vejen«, siger Frank Olsen.

Han sidder selv i Aalborg, men afhøringerne er fordelt geografisk i hele Nordjylland.

»De unge kommer ind, så bliver de sigtet for det, de skal, så hører vi, om de vil afgive forklaring. Bagefter ser vi på, om deres sag nu er tilstrækkeligt belyst, udfylder hullerne, og sender det til anklageren«, siger Frank Olsen.

I Nordjyllands kreds er der kun to, der er under 18. En på 16 og en på 17 år. Resten er mellem 18 og 22 år.

»Resten er myndige, og dem kontakter vi direkte. Det er op til dem selv, om de vil have deres forældre med«, siger Frank Olsen.

Han har ikke et entydigt billede af, om folk nægter sig skyldige, eller om de erkender, hvad de har gjort.

»Der er nogle, der gør det ene og nogle, der gør det andet«, siger Frank Olsen.

Vil ændre syn på digitale sexkrænkelser

Den store sag har betydet, at Frank Olsen har sat alle ressourcer ind. Han håber, at sagens omfang vil være med til at ændre folks syn på, hvordan man skal agere, hvis man kommer i nærheden af materiale som det delte.

»Der bliver noget at tale om. Vi ser på det med stor alvor, og det er meget alvorligt for ofrene«, siger han.

Frank Olsen kan også fortælle, at afhøringerne er gået i ro og orden.

»Der har ikke været nogen episoder«, siger han.