Privat amerikansk børne-organisation spiller hovedrolle i dansk sag om sexvideo Dansk politi bliver bombarderet med materiale fra en privat amerikansk børneorganisation, der også har leveret grundlaget for sigtelsen mod godt 1.000 unge for deling af sexvideo.

Nettet har gjort verden til et meget lille sted, hvor forbrydelser nogle gange opklares på den anden side af kloden.

Både videooptagelserne og delingen på nettet af en 15-årig nordsjællandsk piges seksuelle omgang med flere drenge er således foregået lige her i Danmark.

Men når over 1.000 danske unge nu er sigtet for at have delt børneporno på nettet og risikerer bøde og fængsel skyldes det i høj grad forarbejdet fra en amerikansk nonprofit organisation ved navn NCMEC - en forkortelse for National Center for Missing & Exploited Children.

Siden midten af 1980'erne har den private organisation med hovedkvarter uden for hovedstaden Washington D.C. haft det som erklæret formål at hjælpe familier med at finde deres forsvundne børn. Men da nettet for alvor brød igennem sidst i 1990'erne blev NCMECs arbejde udvidet til også at gælde kampen mod børneporno og seksuelle krænkelser af mindreårige.

NCMEC har en såkaldt CyberTipline, hvor privatpersoner og firmaer kan henvende sig døgnet rundt, hvis de falder over mistænkelige forhold eller videoer, hvor børn bliver krænket og udnyttet. Herefter går organisationen videre med sagerne til de amerikanske justitsmyndigheder.

Organisationens arbejde og løbende overvågning af nettet har ført til flere millioner af anmeldelser og rapporter, ikke kun i USA, men også i resten af verden.

Vi får tonsvis af materiale fra NCMEC, og der er sket en eksplosion i antallet af henvendelser fra organisationen Flemming Kjærside, politikommissær

I den aktuelle sag i Danmark var det Facebook, der gik videre med delingen af den nordsjællandske sexvideo til NCMEC. Siden udarbejdede organisationen et enormt materiale, der via det amerikanske sikkerhedsministerium Homeland Security og det europæiske politisamarbejde Europol til sidst havnede hos dansk politi.

Revl og krat

Det er langt fra første gang, at Det Nationale Cybercrimecenter under Rigspolitiet har hørt fra den amerikanske organisation i stil med Børns Vilkår, oplyser politikommissær Flemming Kjærside:

»Vi får tonsvis af materiale fra NCMEC, og der er sket en eksplosion i antallet af henvendelser fra organisationen. Mange af sagerne går vi dog aldrig videre med og kan kun tage til efterretning, fordi det drejer sig om forhold, der ikke er ulovlige i Danmark. Det kan være billeder af børn i undertøj eller sexnoveller om børn, der bliver lagt på nettet. Organisationen går til opgaven efter mottoet better safe than sorry, og anmelder stort set alt, de falder over eller får ind fra platforme som Google, Dropbox, Facebook og Instagram«, siger politikommissæren.

I den konkrete sag har der dog været noget at komme efter for dansk politi, og ifølge Flemming Kjærside har organisationen spillet en central rolle:

»Det er NCMEC, der har leveret pakken, som vi har efterforsket videre. De er kommet med et meget stort datamateriale, som vi har brugt tid på at bearbejde. Vi har også korresponderet med NCMEC, når der er opstået spørgsmål«.

På den amerikanske børneorganisations hjemmeside fremgår det, at samarbejdet med ikke mindst internetindustrien siden 1998 har resulteret i knap 13 millioner rapporter om seksuel udnyttelse af børn.