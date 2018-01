Ny tendens i skolen: Vrede forældre tager affære på Facebook

FOR ABONNENTER

Det er en god grundregel, at man som forældre ikke skal tale grimt om skolen, hvis man sidder hjemme ved middagsbordet, hvor små mennesker har store ører.

Hjemme hos os er vi i alt for mange sammenhænge ikke så konsekvente, som man kan læse i pædagogiske selvhjælpsbøger, at forældre bør være. Men lige når det gælder grim snak om skolen omkring middagsbordet, udviser vi typisk en forbløffende selvkontrol. Hvad vi snakker om, når børnene ikke hører det, er til gengæld en anden, ja, snak.

Jo ældre børnene bliver, jo mere indsigt får de selvfølgelig også selv i, hvad der er godt og skidt. De ved godt, hvad lærerne må og ikke må. En lærer må for eksempel ikke sige: ’Er du dum eller hvad?’ til en dreng i 3. klasse, hvis han i volleyball griber bolden i stedet for at give den et baggerslag. ’Må han vel, far?’.

Mine to drenge er også blevet så gamle, at vi godt kan grine sammen af nogle af deres oplevelser i skolen, som måske handler om, at en lærer – eller en vikar – har sagt eller gjort noget uheldigt. Mere fanatiske er vi heller ikke omkring middagsbordet. Men vi taler af princip ikke grimt om skolen, hvis børnene hører det.