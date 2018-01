Eksperter: Ofre kan kræve godtgørelse af Facebook for krænkelser Facebook har vist, at de har kontrol over indholdet. Dermed får ofre for eksempelvis deling af nøgenbilleder mulighed for at drage Facebook til ansvar og få erstatning.

Ofre for deling af seksuelt krænkende billeder og videoer på Facebook kan med fordel gå i retten og kræve godtgørelse fra Facebook.

Det påpeger flere juridiske eksperter i kølvandet på den opsigtsvækkende sag, hvor 1.004 unge danskere sigtes for at have delt en video, hvor to 15-årige har sex.

»Hvis det sociale medie ignorerer krav om at fjerne materiale, der krænker æren eller privatlivet, kan en godtgørelse for tort komme på tale«, siger Sten Schaumburg-Müller, professor i medieret ved Syddansk Universitet.

Facebook har i den store danske sag sørget for, at myndighederne fik oplysninger om de over 1.000 sigtede, der har brugt Facebooks Messenger til at dele videoen, som – efter to år med delinger – nu er fjernet af Facebook. Facebook har desuden bebudet en drastisk optrapning af censuren. Og netop det, at det sociale medie griber ind, kan ofrene paradoksalt nok bruge imod Facebook.

»Det viser, at Facebook har kontrol over det indhold, der ligger. Dermed kan de ikke længere påstå, at de – på linje med et teleselskab – neutralt formidler kommunikation. Det gør dem strafferetligt ansvarlige. Og dermed selvfølgelig også erstatningsansvarlige«, siger Sten Schaumburg-Müller, der er ved at lægge sidste hånd på en større analyse af de sociale mediers strafferetslige ansvar i den slags sager.

Politiken har været i kontakt med Facebook, der ikke har nogen kommentarer.

Nordirsk pige har fået erstatning

I sidste uge indgik en 14-årig nordirsk pige forlig med Facebook. Et billede af hende blev slået op adskillige gange mellem november 2014 og januar 2016. Hun anlagde sag mod Facebook for at krænke hendes ret til privatliv ifølge EU’s direktiv om beskyttelse af data. Hvor meget Facebook har betalt for forliget, er hemmeligt.

De kan blive sagsøgt over hele Europa i forbindelse med hævnporno

Med forliget har Facebook undgået at få en dom imod sig. Men britiske advokater forventer alligevel, at forliget vil »åbne sluserne« for lignende sager. Pigens advokater fra McCann & McCann siger, at forliget har »flyttet hegnspæle« i spørgsmålet om de sociale mediers ansvar for at håndtere krænkende opslag og billeder.

Facebooks europæiske hovedkvarter er registreret i Irland, der ligesom alle andre EU-lande er underlagt den europæiske privatlivsbeskyttelse. »Det indebærer, at de kan blive sagsøgt over hele Europa i forbindelse med hævnporno«, lyder det fra advokatkontoret til The Guardian.

Henrik Udsen, professor i it-ret ved Københavns Universitet, siger, at det er »et kompliceret spørgsmål«, om danske borgere allerede nu kan anlægge sag ved en dansk domstol.

»Men når EU’s nye forordning om data-beskyttelse træder i kraft 25. maj, er sagen klar. Så kan Facebook sagsøges i Danmark af danske borgere«, siger Henrik Udsen.

Hvad der konkret skal til for at vinde, er endnu uklart. Det vil først vise sig, efterhånden som der falder domme.

»De har ingen pligt til at screene alt deres indhold, men når de bliver bekendt med ulovligheder, har de en vis pligt til at gribe ind. Det springende punkt er, hvor meget Facebook skal gøre«, siger Henrik Udsen.

Ny lov for sociale medier ønskes

Dan Shefet, en af Europas førende eksperter i it-ret, er enig i, at ofrene i princippet kan få godtgørelse af sociale medier.

»Men det løser ikke det reelle problem. Sådanne sager tager mange år at vinde, og godtgørelser er relativt små«, siger Dan Shefet, der er leder af AAID, en international forening, der kæmper for ansvarlighed og demokrati på internettet.

Problemet kan kun løses gennem ny lovgivning rettet specifikt mod sociale medier, der pålægger virksomhederne et ansvar for at fjerne krænkende billeder og fastlægger straf og erstatningsansvar for at undlade, mener Dan Shefet.