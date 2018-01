Argumenterne er fremført: Nu afventes dommen i retssagen mod Politikens fotograf Martin Lehmann blev anholdt, fordi han ville fotografere flygtninge og migranter på E45. Politiet fastholder, at anholdelsen var berettiget.

En dommer og to domsmænd har udbedt sig betænkningstid i Retten i Sønderborg.

Og med god grund. I sagen mod Politikens fotograf Martin Lehmann er der ikke kun tale om en anholdelse, et par timer i arresten og en bøde på 1.500 kroner, som han nægter at betale.

Da politiet 9. september 2015 anholdt fotografen, der ville dokumentere, hvordan omkring 300 flygtninge og migranter vandrede på E45-motorvejen, gik de danske myndigheder ind og rørte ved helt grundlæggende principper i et demokratisk samfund, argumenterede forsvarsadvokat Hanne Rahbæk.

»Det vedrører helt fundamentale vilkår for pressens mulighed for at arbejde her i landet«, sagde hun i går sin afsluttende procedure.

Martin Lehmann nægtede trods flere advarsler at forlade den sønderjyske motorvej. Anklagemyndigheden er enig i, at der den dag var tale om en helt spektakulær situation, der var af stor nyhedsmæssig værdi for både pressen og samfundet generelt. Men politiet fastholder, at det var berettiget, at myndighederne beordrede de omkring 5-10 fremmødte journalister til at forlade asfalten og ikke at gå ned på E45 igen.

»Pressens tilstedeværelse påvirkede muligheden for at løse opgaven i negativ retning. På en måde opildnede eller opmuntrede det dem til at vandre mod Sverige«, opsummerede senioranklageren Lars Viereck i går. Et argument, som er blevet fremført af ledende politibetjente, når de i retten har fortalt, at flygtningene og migranterne angiveligt udnyttede og ligefrem leverede et »show«, når der blev rettet en linse imod dem.

Afviser spekulationer

At det kan være en valid begrundelse for at bortvise pressen, undrer både Martin Lehmann, hans forsvarer samt Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, som har fulgt retsmøderne fra tilskuerrækkerne.

»Den forklaring kan ikke bære i et demokratisk samfund«, lød det i går fra Hanne Rahbæk, der kunne henvise til blandt andre en menig politiassistent, som i retten har fortalt, at han aldrig forstod sine overordnedes beslutning, fordi det jo er »børnelærdom, at pressen skal have fri og uhindret adgang«.

Resultatet af politiets påbud blev, at fotograferne kun i glimt kunne fortsætte med at dokumentere begivenheden, indtil de til sidst måtte opgive, har tre af dem fortalt fra vidneskranken.

»Enhver spekulation om, at der er usaglige hensyn, der stod bag, er der ikke noget i sagen, der underbygger«, lød det i går fra anklageren, der afviser, at påbuddet kunne skyldes, at politiet ikke ville have billeder ud i offentligheden af, hvordan situationen blev håndteret af betjentene.

Tværtimod skyldtes bortvisningen også hensyn til pressens egen sikkerhed, lyder det fra anklagemyndigheden. Men hvorfor blev så kun journalisterne plukket ud og truet med anholdelser, hvis de gik på E45, spurgte Hanne Rahbæk. Var det berettiget at anholde manden, der ville dokumentere mennesker, som forstyrrede den offentlige orden, i stedet for at anholde dem?

Domsmandsretten forventes at have grublet færdig over det spørgsmål på mandag.

Dommen forventes afsagt klokken 12.