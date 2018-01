Ansatte lokkes til provinsen med bonus og hjemmearbejdsdage

Det er primært privatlivet, der står i vejen for, at offentligt ansatte rykker med, når deres arbejdsplads bliver flyttet til den anden ende af landet.

Sådan var det i hvert fald, da regeringen gennemførte den første bølge af udflytninger af statslige arbejdspladser. Blandt fagforeningen Djøf's medlemmer er det kun cirka fem procent, der er flyttet med deres job.

Og formanden for Djøf Offentlig, Sara Vergo, forventer ikke, at det vil være meget anderledes i den forestående runde af udflytninger, der bliver præsenteret af regeringen onsdag klokken 13.

»Jeg tror ikke, at mange flere flytter med rent fysisk, altså flytter deres familie til den anden ende af landet«, siger hun.

»Men det kan godt være, at man vil lykkes med at få flere til at pendle i en periode. Og det har også stor betydning, netop for at opbygge erfaring og overføre viden til de nye medarbejdere. Så jeg håber, at det lykkes«.

Vil skabe attraktive vilkår

Sara Vergo hører fra sine medlemmer, at meget erfaring er gået tabt i den første runde af udflytninger, fordi så mange medarbejdere er skiftet ud. Men fagforeningen oplever, at der denne gang bliver gjort mere for at holde på de ansatte.

»Man har sat mere fokus på at skabe vilkår, der gør det mere attraktivt flytte med. Kan man få lov at pendle, kan man få lov at arbejde i toget, kan man give en fastholdelesesbonus - alle sådan nogle ting, der kan være et signal til medarbejderne om, at man gerne vil have dem med«.

»De oplevede i første runde, at man faktisk ikke rigtig forsøgte at få dem med«, siger Sara Vergo.

Det er også af stor betydning for medarbejderne, at regeringen har lagt op til en bedre proces denne gang. Blandt andet vil de ansatte blive orienteret om, at deres arbejdsplads skal flytte inden pressemødet, fortæller Vergo.

Blandt de medlemmer af Djøf, hvis job blev flyttet ud i første runde, er det cirka 12-15 procent, der pendler til jobbet, oplyser Sara Vergo. Og altså kun fem procent, der rent faktisk er flyttet.

»Det handler om, at man har et liv, man er glad for, der hvor man bor i forvejen. Man har måske en ægtefælle, der har et job. Eller man er skilt og kan ikke lige tage sine børn med til Jylland hver anden uge«, siger hun.

ritzau