Fire borgmestre drømmer om nye arbejdspladser: De vil juble, kaste sig på knæ, måske bestille champagne

Borgmesteren baserer blandt andet også sin optimisme på nogle af de »indikationer«, han synes, han har set hos innovationsminister Sophie Løhde (V), som senere i dag skal offentliggøre regeringens nye plan sammen med statsministeren.

»Da hun var på besøg hernede, erkendte hun, at det så mærkværdigt ud, når vi hernede ikke var blevet tilsmilet. Vi har altså noget at have vores optimisme i«, forklarer Bo Hansen, der i øjeblikket er i gang med at sørge for, at han kan se TV 2 News klokken 13.

Bedetæppe og flag i flagstangen

I Vesthimmerlands Kommune blev de ved første bølge af udflytninger forbigået, selvom man havde lagt kræfterne ind på at lokke politiskolen til. Men på trods af skuffelsen fra sidste omgang, er der ingen forventninger om at blive tilgodeset i denne omgang, fortæller den nyvalgte borgmester Per Bach Laursen (V).

»Vi har ikke brugt meget energi eller ressourcer på konsulenter i denne omgang. Så jeg bliver bestemt ikke skuffet, hvis vores kommune ikke bliver nævnt i dag. I stedet vil jeg glæde mig over, at vores nabokommuner måske får nogle arbejdspladser tilført. Kommunegrænser findes jo mest i byrådets bevidsthed. Det kan gavne hele egnen, hvis der kommer arbejdspladser til vores del af landet«.

Hvis I nu alligevel ender med at få tilført arbejdspladser?

»Så ringer jeg til Sophie Løhde og kaster mig på knæ på et bedetæppe – men det skal jeg først ud og købe. Det ville i den grad ændre min dag i dag til det bedre, selv om den i forvejen er god. Så er det hjem til min gård og hejse flaget. Vi er helt oppe på den gamle 13-skala«.

I Vesthimmerland har man ikke planlagt det store, men Per Bach Laursen forventer, at pressemødet skal følges sammen med byrådssekretariatet.

»Nu er det vores tur«

Mere optimistiske er de dog i Jammerbugt Kommune.

Her sidder borgmester Mogens Gade (V) og har en »god mavefornemmelse«.

»Jeg tænker, det er vores tur«, siger han.

»Jeg tror, at anden bølge kommer til at rulle ud over der, hvor der er længere mellem husene. Ud til os. Der er noget prestige i at få det stempel på, at vi sådan set er o.k. og kan få nogle statslige investeringer. Og jeg tror, vi bliver en del af det her. Ellers bliver jeg skuffet«, siger Mogens Gade.