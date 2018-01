Fagforeninger: Det er massefyringer, men man skal ikke tage dem personligt

Flere tusinde mennesker får i dag at vide, om deres job skal flytte.

Og når regeringen klokken 13 fremægger sine planer for, hvilke statslige arbejdspladser der skal flytte fra hovedstaden og ud i provinsen, vil det have store konsekvenser for de ansattes liv.

Det anerkender Mads Carstensen, forhandlingschef hos en stor del af de statsansatte jurister og økonomers fagforgening, Djøf.

»Det handler om ens arbejdsliv, og det kan være meget forskelligt, hvordan ens liv og vilkår ser ud - om man har familie, hvor flytbar man er. Der er nogle store beslutninger, der skal diskuteres med familie og netværk, når man har sundet sig«, siger han.

Kun to ud af ti flytter med

Udflytningerne bliver sammenlignet med en massefyring af blandt andre Lars Georg Jensen, som er embedsmand i Energistyrelsen. Styrelsen står i toppen af listen over styrelser, byer rundt om i provinsen har bejlet heftigt til at få flyttet til sig. Og Lars Georg Jensen sidder selv og venter på at finde ud af, om han er købt eller solgt.

»For alle os, for hvem det er utænkeligt at flytte med, er det her i virkeligheden det samme som at få en fyreseddel«, siger han.

Også det anerkender Mads Carstensen.

»Vores erfaringer viser, at det kun var højst to ud af 10, der havde mulighed for at flytte med i sidste runde af udflytninger, og resten vil opfatte det som en fyring. Med alle de følelser, der hører til«.

Hans råd til medlemmer, der får at vide, at deres arbejdsplads flytter, er, at mens det reelt kan være det samme som at blive fyret, fordi man ikke har mulighed for at flytte med, så skal man ikke opfatte det som en sådan.

»Man skal i hvert fald ikke tage det personligt. At flytte arbejdspladserne er en politisk beslutning, der ikke handler om det enkelte menneske. Beslutningen er taget på et niveau, hvor man ikke kender dig«, siger han.

Pres på for ekstra bonus

Når man har sundet sig lidt, skal man handle ud fra, hvad der er bedst for en selv:

»Hvis man ikke tror på, at man kan flytte med, så er det om at komme i gang med at finde ud af, hvad man så vil. Og vil man gerne, så kom i dialog med ledelsen og få dem til at bruge deres værktøjer. Der kan være ekstra bonusser og økonomiske fordele, de kan tilbyde. Det skal man presse på for«, siger Mads Carstensen

Djøf har ikke tal på, hvor mange af de medlemmer, der blev fyret i forbindelse med den første runde af udflytninger, der i dag er arbejdsløse. Men Mads Carstensen vurderer, at langt de fleste har fundet job igen.

»Mange af dem har fået job i andre statslige stillinger - eller kommunale. Og så er der også interesse for de dygtige folk i det private«, siger Mads Carstensen, der peger på, at med den nye udflytningspakke, er der større fokus på de personlige konsekvenser i denne runde, end i den sidste.

Pakken består blandt andet af en forhøjelse af et beløb til uddannelse og rådgivning fra 15000 til 25000 til medarbejdere, der vælger ikke at flytte med - for at hjælpe dem til at få et nyt job. Desuden er der i pakken lagt op til, at medarbejdere, der flytter med, i højere grad kan tilbydes fastholdelsesbonuser og andre økomiske fordele.

»Det viser, at man anerkender i højere grad end sidst, at det handler om konkrete mennesker og ikke bare tal og arbejdspladser på Danmarkskortet«, siger Mads Carstensen.