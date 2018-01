Pionerånd og fællesmorgenmad skal forny udflyttet arbejdsplads: »Det bliver meget bedre, end det har været«

Han har lige skullet bruge lidt tid til at fordøje nyheden og overveje situationen.

Men i dag - to dage efter, at regeringen offentliggjorde sin nye plan for udflytningen af endnu flere statslige arbejdspladser - gjorde formanden for Det Centrale Handicapråd, Dan Boyter, det, han fandt rigtigst:

I dag meddelte han børne- og socialministeren, at han trækker sig fra posten.

Det fortæller direktøren, som kun i 19 dage nåede at være formand for Det Centrale Handicapråd. Et råd, som sammen med Frivilligrådet deler et 11 mand stort sekretariat, der nu skal flyttes fra Bredgade i København til Brovst i Nordjylland.