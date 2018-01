De unge og mere uerfarne er rykket ind i regeringens udflyttede arbejdspladser Udflytningen af statslige arbejdspladser giver plads til nyuddannede, der ellers ville have svært ved at finde et job. De overtager de erfarnes stillinger. Djøf advarer om videnstab.

Gældsstyrelsen, Patientklagestyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Det er bare nogle af de statslige institutioner, hvor medarbejderne i de kommende uger og måneder skal bestemme sig for, om de vil flytte med ud af hovedstaden.

Erfaringen fra den første udflytningsrunde viser, at kun et fåtal bliver – går det ligesom sidst, vil omkring tre ud af fire sige op. Men cheferne skal ikke kun indstille sig på at skulle lære nye navne. De vil formentlig komme til at stå med en yngre og mindre erfaren medarbejderstab, når de først er blevet fuldtallige igen.

Sådan lyder det fra Djøf, der kan berette, at man aldrig før har set så mange erfarne og ældre medarbejdere blive erstattet af unge og nyuddannede, som det er tilfældet i øjeblikket.

»Det er et generationsskifte«, mener Sara Vergo, formanden for Djøf Offentlig.

Hvis der ikke er nogen at spørge, fordi alle sammen er forsvundet, så bliver det svært. Så begynder man jo forfra Sara Vergo, formand, Djøf Offentlig

Rådgivningsfirmaet Rambøll har undersøgt udflytningens konsekvenser hos fire af de 44 institutioner, der i oktober 2015 blev udpeget i regeringens første udflytningsplan. Rambøll har specifikt set på Geodatastyrelsen, Nævnenes Hus, Landbrugsstyrelsen og Statens Administration, som alle er flyttet fra København og til Jylland. Og konklusionen er klar:

»Der er sket en stor udskiftning i medarbejdersammensætningen, da mange erfarne medarbejdere sagde op, og man primært har udskiftet de erfarne medarbejdere med nyuddannede eller personer uden samme erfaring på området«, lyder det i rapporten, som udkom i november. Rapporten er lavet på foranledning af Djøf, Dansk Magisterforening og Ingeniørforeningen. Men Danmarks Statistik har også registreret generationsskiftet.

På to år er der kommet i alt 1.048 flere personer i Vestdanmark, som er under 35 år og ansat i staten, viser de seneste tal, som dog kun viser udviklingen frem til andet kvartal i 2017. På det tidspunkt var andelen af yngre statsansatte vest for Storebælt allerede steget 5,7 procentpoint. Også i Østdanmark, hvor der er blevet flyttet godt rundt på de statslige arbejdspladser, har de unge overtaget kontorstole fra dem over 35 år. Andelen er her steget med 1,6 procentpoint.

Ikke tilstrækkeligt indblik i staten

Djøf har både godt og dårligt at sige om udviklingen.

På den ene side glæder den faglige organisation sig over, at der i helt uset grad nu er åbnet op for, at nyuddannede kan få et job i staten. Chancerne er simpelthen blevet bedre for de unge, som ellers kan have svært ved at få et job.

»Og det kan være godt, at tingene kan blive set på anderledes, fordi der er så mange nye på kontorerne«, forklarer Sara Vergo.

»Men det er klart, at der er utrolig meget viden, der dermed også går tabt. Hvis der ikke er nogen at spørge, fordi alle sammen er forsvundet, så bliver det svært. Så begynder man jo forfra. Så går utrolig meget viden, erfaring og kompetencer tabt«, siger Djøf-formanden.

Det er klart, at når du ikke har været i staten før, så er du ikke lige så produktiv som dem, der i København havde arbejdet med området i mange år Trolle Klitgård Andersen, direktør i Statens Administration i Hjørring

Rambøll bemærker også i sin rapport, at der i de fire undersøgte styrelser er mangel på folk, der kender til arbejdet på en statslig arbejdsplads. Det sker kun sjældent, at de har haft et statsjob før. I stedet kommer mange direkte fra studier, private virksomheder eller kommuner.

»Det betyder, at de ikke har erfaring med at arbejde som embedsmand, og at de ikke på forhånd kender til, hvordan processer og hierarki fungerer i styrelserne«, lyder det blandt andet i konsulentrapporten, som bemærker, at de nyansatte generelt ikke har et tilstrækkeligt indblik i, hvordan ’staten’ fungerer.