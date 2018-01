Karakterræset fylder så meget, at det reelt står i vejen for gymnasieelevers læring

De fleste elever har en ide om, at alt under syv ikke er fedt at få«.

Sådan siger Morten Finnemann Bach, som går i 2. x på Christianshavns Gymnasium.

Karakteren syv gives for ’den gode præstation’, og karakteren fire for den ’jævne præstation’. Men for flere elever er de encifrede karakterer ikke tilfredsstillende. Karaktererne er vigtige, og de skal helst være tocifrede.

Det kan Annette Nordstrøm Hansen, som er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, skrive under på. Hun oplever ofte, at elever eksempelvis er tilbageholdende med at række fingeren i vejret og deltage i timerne af frygt for at sige noget forkert – og dermed få en dårlig karakter på karakterbeviset.

»Det er et stigende problem på gymnasierne, at eleverne har et meget stort fokus på deres karakterer. På nogle måder kan det være godt at have fokus på at klare sig godt, problemet er der, hvor der bliver fokus på karakterer frem for fokus på at lære noget. Det gør, at man er bange for at sige noget, man er bange for at dumme sig, og det gør, at man lærer mindre«, siger hun og tilføjer, at der findes flere eksempler på elever, som ikke kan klare presset og ender med at blive syge af stress.

Syvtal føles som dumpekarakter

Morten Finnemann Bach ser heller ikke gerne, at der står andet end 10- og 12-taller på hans eget eksamensbevis.

»Jeg har ikke prøvet at få et syvtal i gymnasiet, så hvis jeg fik syv, ville det føles, som om jeg dumpede. Et tital ville føles som bestået, og et 12-tal ville føles som den karakter, jeg burde få«.

Man er bange for at dumme sig, og det gør, at man lærer mindre Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening

Annette Nordstrøm Hansen ser flere grunde til, at mange gymnasieelever lader en stræben efter høje karakterer fylde deres gymnasietid. Blandt andet, at mange videregående uddannelser stiller et vist karakterkrav.

»Der er stort fokus på de karaktergennemsnit, man skal have på de videregående uddannelser. Og det præger de unge på ungdomsuddannelserne. Hvis de skal have deres drømmejob og deres drømmeliv, så skal de læse det og det og have så og så høje karakterer. Det spiller rigtig meget ind for eleverne«.

Ifølge formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening er det dog ikke kun samfundet, der bidrager til præstationsræset. Det gør den danske ungdomskultur også.

»Noget af det er også elevernes behov for at klare sig godt. De skal have gode karakterer, være vellidt i klassen og præstere hele tiden. Det er en del af en ungdomskultur, som blandt andet kommer til udtryk i en higen efter gode karakterer. Man skal præstere godt hele paletten rundt. Men når man er ung, er der perioder, hvor man har det svært, og så kan man jo ikke tre år i træk være på toppen hele tiden«.

Karakterfri klasser

Og Morten Finnemann Bach kan godt genkende, at de høje karakterer fylder meget blandt klassekammeraterne i 2. x:

»Da vi fik karakterer sidste gang, var der en fra min klasse, som ændrede baggrundsskærmen på sin telefon, så der stod de fag, han var nødt til at tage sig sammen i«.

Morten Finnemann Bachs klassekammerat Theo Wendelboe Groesmeyer har dog et lidt andet forhold til sin karakterbog. Oprindeligt ville han læse medicin efter gymnasiet, men den drøm måtte han opgive, da hans karakterer »står lidt i vejen«.