Green Desert: Sagsøgere søgte asyl, da de fik visum for at deltage i retssag mod Danmark Irakere vil blive afhørt via video fra Beirut for at undgå, at visum til retssag mod Danmark benyttes til at søge asyl her i landet.

SAGEN KORT 23 sunni- og sufi-irakere blev taget til fange under operationen i det danske ansvarsområde i Irak i 2004. Hos det shiadominerede irakiske politi blev de ifølge uvildige lægeundersøgelser udsat for tortur og mishandling, før de blev løsladt uden at være sigtet eller tiltalt. Gennem en britisk advokat kom nogle af irakerne i kontakt med Christian Harlang, der nu fører erstatningssagen. Danmark har et medansvar for tilbageholdelserne og den mishandling, irakerne blev udsat for af deres landsmænd, lyder argumentet. De kræver en erstatning på 120.001 kr. pr. person. Efter lukningen af Irak-kommissionen og forældelsen af en række andre sager om danske soldaters udleveringer til irakisk politi er 'Green Desert'-sagen den eneste gang, en dansk domstol undersøger fangehåndteringen i Irak. Vis mere

Mandag genoptager Østre Landsret sagen om mishandlingen af 23 irakere.

De blev taget af irakiske sikkerhedsstyrker i november 2004 og anklager nu Danmark for at være medskyldig i, at de blev tortureret i fængslerne, fordi der var danske soldater til stede ved deres anholdelser.

Men et par af dem har søgt asyl, da de fik visum til Danmark for at kunne vidne i sagen og følge retsmøderne.

Derfor er der lagt op til et skænderi mellem sagsøgernes advokater og kammeradvokaten, der repræsenterer forsvarsministeriet, om irakernes adgang til Danmark, når sagen genoptages efter en pause.

Frygter misbrug af visum

Til at begynde med fik fire af irakerne visum til Danmark, så de kunne berette om deres oplevelser under tilbageholdelserne. Men to af dem benyttede lejligheden til at søge asyl her i landet.

Derfor skal de resterende nu skal komme med deres vidnesbyrd i retten via videolink fra ambassaden i Beirut for at undgå, at retssagen bliver udnyttet til at forsøge at få lov at slå sig ned i Danmark.

»Forsvarsministeriets holdning er, at en retssag ikke bør føre til en udvidet adgang til at søge asyl her i landet«, siger advokat Peter Biering fra kammeradvokaten.

»Vi mener, at det er en farbar vej at bruge videoafhøringer i retten«, tilføjer han.

Landsretten er gået med til at tillade videoafhøringer fra Beirut.

Advokat: Sagsøgere har ret til at være i retten

Hans modpart er ikke enig. Irakerne repræsenteres af to advokater, Christian F. Jensen og Christian Harlang.

Og Harlang er utilfreds med, at sagsøgerne ikke alle får lov at møde op i retten for at følge sagen. Det er deres ret, siger han: »Det burde ikke have noget med den her sag at gøre. Deres rettigheder som sagsøgere har ikke noget at gøre med dét, at nogle søger asyl«.

Får irakerne ikke alle lov at komme til Danmark, så vil deres advokater ifølge Harlang forfølge sagen: »I så fald går vi til Højesteret. Det vil være diskrimination af dem i forhold til kammeradvokatens vidner og dermed i strid med lighedsprincippet«, siger han med henvisning til, at kammeradvokatens vidner alle møder op i retten.

En lang række afhøringer venter

Ifølge planerne skal de næste mange retsmøder i sagen mod Forsvarsministeriet gå med at få afhørt de irakere, der har anlagt sagen. I første omgang bliver det tre af de irakere, der er kommet til Danmark, som skal fortælle om deres oplevelser i hænderne på de irakiske sikkerhedsmyndigheder.

Mandagens første afhøring ventes at dreje sig om en sagsøger, der endte med at tilbringe 80 dage i et fængsel i Basra.

Senere følger afhøringerne af de resterende sagsøgere, der har fået tilbudt om at møde op på den danske ambassade i Beirut og lade sig udspørge via videoforbindelse til retssalen i Bredgade i København.

Sagen ventes at slutte sent i april, hvorefter Østre Landsret vil gå i gang med at votere om dens udfald.