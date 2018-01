Efter kun 19 dage i jobbet: Handicaprådets nytiltrådte formand siger op på grund af udflytning til Brovst Dan Boyter træder tilbage som formand for Det Centrale Handicapråd, som skal flytte til Jammerbugt Kommune. »Det er anden opgave end den, jeg havde forudset«, siger han.

Han har lige skullet bruge lidt tid til at fordøje nyheden og overveje situationen.

Men i dag - to dage efter, at regeringen offentliggjorde sin nye plan for udflytningen af endnu flere statslige arbejdspladser - gjorde formanden for Det Centrale Handicapråd, Dan Boyter, det, han fandt rigtigst:

I dag meddelte han børne- og socialministeren, at han trækker sig fra posten.

Det fortæller direktøren, som kun i 19 dage nåede at være formand for Det Centrale Handicapråd. Et råd, som sammen med Frivilligrådet deler et 11 mand stort sekretariat, der nu skal flyttes fra Bredgade i København til Brovst i Nordjylland.

Som udvalgsformand ville Dan Boyter sagtens selv kunne blive boende der, hvor han bor i dag. Det er i Aarhus, som ligger en halv times kørsel fra virksomheden Pressalit, hvor han er direktør.

»Men jeg står over for en opgave nu, som går ud på at sørge for en god overflytning og implementere et sekretariat. Det er en anden opgave en den, jeg havde forudset. Det, jeg brænder for, handler om at skabe politik og præge politikken på handicapområdet. Men med udflytningen vil energien blive trukket væk fra den opgave i måske halvandet eller to år. Derfor trækker jeg mig«, siger Dan Boyter.

Det, jeg brænder for, handler om at skabe politik og præge politikken på handicapområdet. Men med udflytningen vil energien blive trukket væk fra den opgave Dan Boyter

Han understreger, at han »godt kan forstå den helt overordnede linje« i udflytningsplanerne.

Dan Boyter er i dag direktør, bestyrelsesmedlem og hovedaktionær i virksomheden Pressalit, der ligger i Ry.

Dan Boyter er i dag direktør, bestyrelsesmedlem og hovedaktionær i virksomheden Pressalit, der ligger i Ry.

»Og jeg kan sagtens se fornuften i at skabe et Danmark i bedre balance«, siger han.

»Men enhver flytning tager tid og skaber fokus på noget andet. Og konsekvensen for Det Centrale Handicapråd vil blive, at der nu kommer en meget lang periode med uro, hvor dagsordenen vil være noget andet end at sikre en sund politik på området. Det er min frygt«, forklarer Dan Boyter.

Ikke en protest

Det Centrale Handicapråds opgave består i at mødes med eksempelvis interesseorganisationer og rådgive og påvirke Folketinget og regeringen, når det gælder spørgsmål inden for handicapområdet.

1. januar 2018 tiltrådte 52-årige Dan Boyter som formand for rådet, der består af i alt 16 medlemmer. Erhvervsmanden med mere end 20 års ledelseserfaring blev udpeget af børne- og socialministeren Mai Mercardo (K), som i forbindelse med udnævnelsen fremhævede Dan Boyter som en, der har »evnet at samarbejde bredt og konstruktivt«.

»Det er præcis de kompetencer, jeg gerne vil have hos formanden for Det Centrale Handicapråd. Som formand vil Dan være garant for et stærkt handicapråd, der sætter en retning og holder regeringen til ilden – så vi kan føre den bedst mulige handicappolitik til gavn for alle mennesker med handicap«, forklarede ministeren i en pressemeddelelse.

Spørger man Dan Boyter, om det skal forstås som en protest mod regeringens udflytningsplaner, at han træder tilbage, svarer han »nej«.

»Det er ikke en protest. Det er en konsekvens af, at jeg har tænkt min rolle anderledes end den, jeg står over for nu. Jeg havde nok taget det anderledes, hvis jeg havde været i fuld gang med arbejdet. Men jeg føler ikke rigtig, at jeg er landet i stolen eller kommet i arbejdstøjet endnu. Jeg er reelt ikke startet. Derfor tænker jeg, det på mange måder ville være bedre at finde en anden«.

Din beslutning har ikke noget at gøre med, at Det Centrale Handicapråd kommer til at ligge i Brovst?

»Nej. Den skyldes, at min opgave i nu halvandet eller to år ville blive at sørge for, at udflytningen bliver en succes. Jeg har stor respekt for beslutningen, men den medfører, at jeg står med en anden opgave end den, jeg havde sagt ja til«.