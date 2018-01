Vi går amok i unødvendige TV-pakker og streamingtjenester TV-underholdning hitter, hver anden dansker vil hellere svømme i pakker og streamingtjenester end at luge ud i mængden.

De fleste af os kan godt finde ud af at spare penge på avisabonnementet, ferien eller de daglige indkøb.

Men når det gælder TV-underholdning, film, serier og sport, er der ingen smalle steder. Hellere købe flere TV-pakker og streamingtjenester end at luge ud i mængden. Det er konklusionen i en ny spørgeundersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har gennemført for finansgiganten Nordea.

Ingen luger ud i pakkerne

Her svarer mere end hver anden dansker, eller mere præcist 55 procent, at de har købt TV-pakker eller streamingtjenster, som de kun sjældent ser.

»Vi spenderer millioner på tv-produkter, vi ikke bruger, og det er ikke blevet bedre, selv om flere og flere går over til streamingtjenester. Også her køber vi bare skidtet oven i eller ved siden af – uden at luge ud i de tv-pakker, vi har i forvejen«, siger Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea.

Vi kan se på tal fra Danmarks Statistik, at priserne på TV-pakkerne er blevet hævet år for år Anders Kauffeldt, Slots- og Kulturstyrelsen.

Men selvom TV-flimmeret griber om sig, er det ikke nogen nem opgave luge ud i det.

De kommercielle TV-udbydere lægger hele tiden nye kanaler ind i pakkerne, og dertil kommer et helt arsenal af gratis film og muligheder for at streame de populære kanaler, så familien selv kan bestemme, hvornår de vil se favoritprogrammerne.

Priserne presset i vejret

Hos Yousee kan kunderne eksempelvis ikke nøjes med at købe TV2 i grundpakken; her skal de også tilkøbe TV3, Kanal 5 og 14 andre kanaler, der ikke er licensfinansierede. Og de ekstra ’services’ koster ekstra.

»Vi kan se på tal fra Danmarks Statistik, at priserne på TV-pakkerne er blevet hævet år for år«, siger Anders Kauffeldt, konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen. Siden 2009 er det såkaldte forbrugerprisindeks for tv-abonnementer steget med 72 procent.

Det betyder at TV-pakkerne er blevet 72 procent dyrere, når man sammenligner den mængde og kvalitet, forbrugerne får for pengene i dag.

»At mere end hver anden har tv-pakker, hvor de kaster penge ud ad vinduet, viser, at en masse forbrugere er fanget i noget, som de har svært ved at slippe ud af«, siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, der kritiserer tv-udbyderne for at pådutte forbrugerne ting, de ikke har brug for.

Forbrugere underlagt tvang

»Der er et element af tvang over det, når alle andre landsdækkende udbydere end Boxer kræver, at du køber en hel pakke kanaler, hvis du gerne vil se en bestemt kanal. Det er specielt, at vi har et marked, hvor så mange mennesker er underlagt tvang«, siger cheføkonomen.

YouSee er gået væk fra de klassiske sammensatte tv-pakker og lader nu i stedet kunderne blande de 10, 20 eller 36 kanaler, de gerne vil se.

Men har man ikke brug for en masse kommercielle kanaler, er man stadig tvunget til at betale 289 kroner om måneden for en pakke med 25 kanaler, muligheden for at streame og en bunke gratis film og serier.

YouSee har dog overvejet at tilbyde et løssalg af kanaler, fortæller tv-direktør Jacob Mortensen:

»Vi har kigget på det af mange omgange, men hver gang strander den ved, at det produkt er relevant for meget få. Det er kun for dem, der kan nøjes med meget få kanaler. Så snart du skal have flere, kan det bedre betale sig at købe en tv-pakke«, siger han.