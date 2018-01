Fejlagtig mistanke om terror giver 200.000 i erstatning

De kommer helt fra Helsingør, Ringsted, Aalborg og Skælskør.

En strøm af danske tandturister, der tjekker ind på Karsten Voss’ tandlægeklinik i den tyske landsby Harrislee (Harreslev), få kilometer fra den dansk-tyske grænseovergang i Padborg. Her er priserne så lave, at det kan betale sig at rejse over grænsen, når der er behov for større tandtjek, operationer og behandlinger. 70 procent af patienterne på den tyske klinik er danske, nogle bor selv i området, men langt de fleste rejser efter tandbehandlingen.

»Vi synes da selv, at vi leverer en god service og er nogle rare mennesker at omgås, men det er jo nok først og fremmest vores priser, der får folk til at søge herned«, griner Karsten Voss, der har fået sin tandlægeuddannelse i København, men har valgt at drive sin klinik i det grænseland, han selv kommer fra.

Her kan de danske patienter rundt regnet barbere en tredjedel af udgiften på de større tandbehandlinger, og det er noget, der batter, når der skal laves tænder for 10, 15 eller 20.000 kroner.