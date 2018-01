Politiet om angreb på bageri: Afpresning er en trussel mod vores samfund Københavns Politi eftersøger gerningsmændene bag voldsomt hærværk i Tingbjerg.

Københavns Politi har endnu ikke foretaget anholdelser i sagen om et voldsomt angreb i Kaj Bageri i Tingbjerg.

Her stormede fem maskerede mænd stedet bevæbnet med rør og køller og gik i gang med at smadre montrer, stole, kasseapparat, computer og andet løsøre foran panikslagne kunder.

»Vi er i gang med yderligere efterforskning på stedet og yderligere afhøring og sikring af spor i sagen. Vi er i området og laver forhøringer af vidner, men der er desværre endnu ikke foretaget anholdelser«, siger vicepolitiinspektør Riad Tolba, Københavns Politi.

Der er sikret videoovervågning, der kan bruges til at identificere gerningsmændene. Politiet betegner forbrydelsen som groft hærværk.

Indehaver Ali Parnian har forklaret, at det er sket som led i forsøg på at afpresse ham til at betale beskyttelsespenge, og det ser København Politi med stor alvor på.

Prioriterer »det meget højt«

»Alle sager om afpresning prioriterer vi meget højt - det vil vi ikke sidde overhørig. Det er en trussel mod vores samfund. Danske borgere skal ikke være udsat for hverken afpresning eller andre trusler. Der skal være plads og rum til at drive en forretning uden at skulle betale til bander«, siger Riad Tolba.

Ali Parnian siger ifølge TV 2 Lorry, at flere andre butikker i området har set sig nødsaget til at betale beskyttelsespenge. Men det billede kan politiet ikke bekræfte.

»Det er altid svært at kunne forholde sig til, hvad der foregår under overfladen. Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at der er en generel tendens, men vi undersøger naturligvis, om der er noget, der kan pege i den retning. Vores lokalpoliti er i tæt kontakt med de forretningsdrivende, og normalt kan man mærke, hvis det er under opsejling. Med den relation til forretningsdrivende, vi har i de fleste områder, så ville de sige det. Måske ikke i form af deciderede anmeldelser, men så bare ved at fortælle os, at vi skal være opmærksom på det. Det oplever vi ikke«.

Slut med forretningen

Kaj Bageri er et kombineret bageri og restaurant, som 19-årige iranskfødte Ali Parnian startede i sommer, blot halvandet år efter at han kom til Danmark som flygtning. Nu mener Ali Parnian, at det er slut for hans butik.

»Jeg kan ikke arbejde her. Hvem vil komme her og købe brød eller mad, når de ved, at det ikke er sikkert«, siger Parnian.

Flere politikere har været ude og erklære deres støtte til Ali Parnian. Heriblandt justitsminister Søren Pape.

»Vanvittige billeder. Mage til afstumpet adfærd. Jeg sender de allervarmeste tanker til Ali, der på få sekunder har fået smadret sin livsdrøm af maskerede kujoner. Hvor er det bare uendeligt trist. Københavns Politi efterforsker nu sagen, så de skyldige forhåbentlig snart kan blive stillet til ansvar«, skriver han på Facebook.