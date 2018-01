Hukommelsen svigter for dømt børnekrænker i voldtægtssag

En 40-årig pædagogmedhjælper er tiltalt for at have vist porno til og voldtaget to søstre på fem og otte år igennem flere måneder og år i sit hjem i Hedehusene i Nordøstsjælland.

I Retten i Glostrup er det første dag i sagen mod manden, som tidligere er dømt for at have forgrebet sig seksuelt på en større gruppe børn, da han arbejdede som pædagogmedhjælper i en institution i Østjylland.

Den 40-årige mand nægter sig skyldig i alle anklager, fortæller hans advokat, Steffen Thorborg.

I retssalen sidder tiltalte og kigger ned i bordet. Han ønsker ikke at forklare sig i sagen. Hukommelsen svigter, hævder han.

»Han har ingen hukommelse om den periode, som forholdene omhandler. Så derfor ønsker han ikke at afgive forklaring«, siger Steffen Thorborg.

Anklager Bo Bjerregaard kræver pædagogmedhjælperen idømt en forvaringsdom, da Retslægerådet har vurderet ham til at være så farlig, at det vil være nødvendigt for at undgå, at han begår ny kriminalitet.

Sagen vil strække sig over to eller tre dage. Der forventes at falde dom i sagen 24. eller 26. januar.

