Hårde ord hænger løst og flyver lavt i landets børnehaver

Børneminister Mai Mercado bryder sig ikke om skældud. Men for præcis et år siden var hun selv på nippet til at uddele et par verbale kindheste. Anledningen var en undersøgelse, som viste, at hvert fjerde barn i danske børnehaver tit oplevede, at de fik skældud, når de var i daginstitution – hver tredje dreng og hver femte pige. Det var høje tal, mente ministeren. Alt for høje.

»Når det kommer til skældud, vil jeg gerne være lidt skarp. Jeg har en forventning om, at vores dygtige personale formår at tage andre pædagogiske redskaber i brug, før de når til skældud«, sagde Mai Mercado dengang til denne avis.

Hvordan er det så gået? Har det dygtige personale indfriet ministerens forventninger?

Det kan man få svar på i dag, når Dansk Center for Undervisningsmiljø udgiver den nye udgave af det såkaldte ’Dagtilbudstermometer’, der tager temperaturen på de 4-6-åriges oplevelser af hverdagen i daginstitutionerne. Og lad det være skrevet med det samme: Ministeren kan godt begynde at vælge sine ord med omhu, for hun får endnu en gang behov for at skælde ud – uden selv at være tilhænger af genren. For der intet sket. Intet. Det er fortsat sådan cirka hvert fjerde børnehavebarn, der oplever, at han eller hun ofte får skældud af de voksne. Og det er fortsat betragteligt flere drenge end piger.

De fleste børnehaver er mere indrettet til piger end til drenge. Der er for mange perleplader og for få puderum, hvis man skal formulere det lidt prosaisk

Undersøgelsen er lavet som en af de få, der rent faktisk spørger børnene selv om, hvad de oplever og tænker om at gå i børnehave. De 4-6-årige svarer på et såkaldt ’talende spørgeskema’, hvor de via nogle ’svar-farver’ svarer på en række spørgsmål, de får læst op på en iPad. Det er ikke en repræsentativ undersøgelse, eftersom de 3.810 deltagende børn kommer fra 210 institutioner, der selv har valgt at lade børnene deltage. Men professor Peter Allerup fra DPU har tidligere kaldt undersøgelsesformen »en stor stikprøve«, der trods sine statistiske forbehold giver et dækkende billede af børnenes oplevelse.

For få puderum i børnehaverne

Den nye undersøgelse viser også, at børnene generelt er glade for livet i børnehaven. Således svarer hele 92 procent af børnene, at de ’er glade for at gå i børnehave’, mens 94 procent ’har gode venner i børnehaven’. 3 procent oplyser, at de ikke har gode venner i børnehaven. Undersøgelsen viser også, at der generelt er forskel på, om man er dreng eller pige, når det gælder forholdet til de voksne: Ikke bare får drengene mere skældud end pigerne. Dette afspejler sig også i deres forhold til de voksne, hvor 86 procent af drengene ’kan lide de voksne i børnehaven’, mens det gælder 94 procent af pigerne. 12 procent af drengene siger det ikke til en voksen, hvis de er kede af det, mens det gælder 7 procent af pigerne.

Det er ikke på alle parametre, der er en verden til forskel, men forskellene er der, og de er gennemgående.