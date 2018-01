13 personer er anholdt efter aktion i Pusherstreet Der blev kastet med sten og flasker mod politiet under en aktion på Christiania tirsdag. Flere er anholdt.

Ti kilo hash. Fem kilo skunk. 3400 joints. Adskillige cannabisprodukter. Dopingmidler. Fire knive. Tre peberspray. Og 80.000 kroner fra hashsalg.

Det er nogle af de genstande, som politiet har beslaglagt i en aktion i Pusherstreet på Christiania tirsdag, hvor 13 personer blev anholdt.

Det oplyser Københavns Politi.

Syv personer vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten onsdag, mens de andre seks personer vil blive løsladt. Det fortæller Lars-Ole Karlsen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

»De personer, som skal fremstilles, er sigtet for salg af hash. Alle de anholdte er mistænkt for at være pushere eller for at have en tæt forbindelse til hashhandlen på Pusherstreet«, siger Lars-Ole Karlsen.

Var en rutine

Det er fortsat uklar, hvornår de syv formodede hashhandlede vil blive fremstillet i grundlovsforhør, oplyser vicepolitiinspektøren.

Da politiet gik ind på Christiania ved 15-tiden tirsdag eftermiddag, var det en rutinemæssig aktion mod den organiserede hashhandel.

Men politiet blev mødt af en gruppe på 20 mørkklædte og maskerede personer, som overfaldt en gruppe betjente med sten- og flaskekast.

»Der var rigtigt dårlig stemning på Christiania i går«.

»Vi er bekymrede over deres meget store voldsparathed og deres organiserede overfald«, siger vicepolitiinspektøren og uddyber:

»Vi forsøger jo at lave vores indsatser afpasset efter den modstand, vi risikerer at møde. Klokken var 15, da vi gik ind, så vi vidste godt, at der ville være mange hashhandlere på arbejde«.

To betjente blev ramt på hjelmene af kasteskyts. De tog begge en tur på skadestuen for at blive undersøgt, men er ikke kommet alvorligt til skade.

Aktionen tog omkring 15 minutter, fra politiet gik ind på Christiania, til de igen var ude.

