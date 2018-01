Fem danskere om peberspray: »Nu kigger jeg mig altid tilbage, når jeg går ude i byen, hvis der går nogen bag mig« Regeringen vil gøre pebersprayen lovlig. Politiken har spurgt en række danskere, hvad de mener om det.

Regeringen fremsætter til efteråret et lovforslag, der vil gøre det lovligt for danskerne at have en peberspray derhjemme.

Hvis man tidligere har været udsat for vold eller har været forfulgt skal det desuden være lovligt at tage sprayen med sig udenfor hjemmet.

Men har man ulovligt taget den med sig ud i det offentlige rum, skal straffen øges for den overtrædelse, mener regeringen.

Men hvad siger danskerne?

Winnie Collin, 41 år, studerende, Albertslund.

Hvad tænker du om regeringens forslag?

»Det bryder jeg mig ikke om. Det her med, at man skal have noget med sig for at forsvare sig, er ubehageligt. Men jeg kan også godt forstå den skræk, der kan være: ’Hvad nu, hvis jeg er alene hjemme?’, ’hvad nu, hvis jeg bliver overfaldet i mit hjem’ eller at jeg som kvinde kan have en skræk for at gå alene hjem ad en mørk gade. Men jeg har også besluttet mig for, at jeg ikke vil være utryg ved det. Og jeg tror i virkeligheden, at en peberspray kunne få mig til at føle, at jeg var i beredskab - at man sådan bereder sig på at blive overfaldet«.

At være i alert hele tiden?

»Ja. Jeg læste en fortælling i Politiken om en voldtægtsmand og en kvinde, der har mødt hinanden, hvor hun fortæller, at hun har lært sig at gå med nøglerne ude mellem hænderne, når hun går alene. Det er hele tiden at være i beredskab og se fare omkring sig...Om det er en god ide med sådan en peberspray, jeg kan ikke helt gennemskue det. Men der bliver sådan lidt våben over det, en legalisering af peberspray som et våben. Det bryder jeg mig ikke om«.

Så du forestiller dig ikke, at du vil købe én, hvis det bliver lovligt?

»Nej, det gør jeg ikke. Jeg har venner, der har sagt, om ikke det kunne være en god ide, at jeg fik en. Men jeg føler mig ikke så utryg, og jeg bryder mig ikke om at skulle bevæbne mig for at være i mit eget hjem«.

»Nu kender jeg jo også min egen taske. Hvis jeg først skulle finde frem til den et sted nede i bunden, så var jeg for længst blevet overfaldet, inden jeg fandt frem til den. Men jeg kan godt forstå, at man som politiker gerne vil vise, at man tager problemet med vold alvorligt, og at man vil det til livs. Men i virkeligheden - hvis man tillader våben som peberspray, så kommer man ikke volden til livs. Tværtimod. Jeg tror, man eskalerer det«.

Annita Nagel, 50 år, pensionist, Hadsund.

Hvad tænker du om regeringens forslag?

»Jeg synes, det er i orden. Jeg har selv prøvet at blive overfaldet og voldtaget engang. Så det, synes jeg, er helt okay«.

Hvilken forskel ville en peberspray gøre for dig?

»Jeg ville sprøjte ham eller hende i øjnene. Det ville jeg«.

Ville du føle dig mere tryg ved at gå med den?

»Ja, det ville jeg«.

Har du haft en peberspray?

»Nej«.

Har du overvejet at få fat i en?

»Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg kunne godt tænke mig en«.

Hvis det bliver lovligt, så vil du have en?

»Ja, det vil jeg. Så vil jeg føle mig mere tryg, hvis der skulle komme nogen. Det vil jeg helt sikkert«.

Så du vil anskaffe dig en, hvis det bliver lovligt?

»Ja. Og så vil jeg have den med mig, når jeg går ude om aftenen«.

Du har prøvet at blive overfaldet, fortalte du. Kan du beskrive den angst, du oplever, når du går ud?

»Jeg kunne se, at han gik bag mig hele tiden dengang. Til sidst vendte jeg mig om, og så overfaldt han mig. Nu kigger jeg mig altid tilbage, når jeg går ude i byen, hvis der går nogen bag mig. Jeg er mest tryg ved, at der går nogen sammen med mig, når jeg er ude«.

Du bryder dig ikke om at gå rundt alene?

»Nej, det gør jeg ikke. Så tuder jeg. Jeg tør ikke mere«.

Charlotte Georgsen, 27 år, studerende, Frederiksberg.

Hvad tænker du om regeringens forslag?

»Jeg var faktisk ikke klar over, at det er ulovligt at eje en peberspray i dag. Det kan jeg ikke se, hvad problemet skulle være i. Hvis der er nogen, der bryder ind, kan man jo forsvare sig. Det, synes jeg, er fint nok. Jeg synes helt klart, det er i orden, at man kan have en peberspray, hvis man er blevet overfaldet før. Hvis man er blevet overfaldet, har man nok en del angst for, at det skal ske igen«.