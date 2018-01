Ny undersøgelse fra Red Barnet: Mindst en i hver større skoleklasse er blevet krænket digitalt For første gang har en stor undersøgelse kortlagt, hvordan unge bliver udsat for seksuelt indhold via net eller telefon.

I hver eneste danske skoleklasse med elever i alderen 13-17 år vil mindst en elev i gennemsnit have oplevet at få delt intime billeder digitalt mod sin vilje.

Det viser en undersøgelse fra Red Barnet, som offentliggøres i dag.

6 procent har således været ude for at få deres private fotos delt uden samtykke. 10 procent har delt andres foto uden samtykke. Og 30 procent har oplevet, at der er blevet taget billeder af nogen i smug, som er blevet delt på nettet.

Omtrent hver fjerde i alderen 13-17 år har oplevet, at der bliver spredt rygter om deres sexliv på nettet (24 procent), og næsten lige så mange (22 procent) har modtaget uønskede seksuelle fotos eller beskeder.

»Det er helt overordnet bekymrende, at det er så udbredt. Og det er rigtig vigtigt, at vi får tal på. I Red Barnet skal vi nu bruge den viden til at udvikle et undervisningsforløb til udskolingselever om digitale sexkrænkelser«, siger psykolog Lina Sjögren. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter 915 danske unge samt fokusgrupper og interviews med unge, lærere, politi og rådgivningsfolk.

7 gode råd: til voksne 1 Det er enormt følsomt, når intime billeder eller film deles offentligt, og det kan være en stor overvindelse for unge at fortælle om det til en voksen. Du er nok chokeret, men tag en dyb indånding – dit barn har brug for støtte. 2 Vær rolig, og stil konkrete spørgsmål for at forstå omstændighederne ved situationen. 3 Fortæl, at mange andre har stået i samme situation, og at du vil hjælpe. Dit barn føler måske skyld og skam. Tal om følelserne, men gør det klart over for barnet, at det ikke er ham/hende, der har gjort noget forkert, men derimod den eller de, som har delt det krænkende materiale. 4 Nogle børn og unge vil have lyst til at slette billeder og korrespondancer for at glemme hændelsen. Men du skal opfordre barnet eller den unge til at gemme beviser i form af screenshots, sms’er, chatsamtaler og lignende, da de kan bruges i en eventuel politiefterforskning. 5 Hvis I ved, hvor det krænkende materiale findes, så anmeld det til det sociale medie. Få vejledning på webadressen til SletDet herunder. 6 Overvej, om sagen skal politianmeldes. Snak med dit barn, og vurder, hvad der er det rigtige for ham/hende. Find link hos SletDet. 7 Hvis du er i tvivl, har brug for råd eller støtte, så kontakt SletDet. redbarnet.dk/sletdet/ Kilde: Red Barnets rådgivning Vis mere

»Undersøgelsen viser også, at mange unge ikke ved, hvor de skal søge hjælp. De fleste vil tale med kammeraterne om det. Kun 36 procent vil kontakte politi, og lærerne vil kun 15 procent tale med det om. Så der er behov for, at vi voksne får mere viden, så vi ved, hvordan vi taler om det med de unge«, forklarer Lina Sjögren, der sidder i Red Barnets rådgivning SletDet, hvor man hjælper unge, der er blevet krænket digitalt.

»Vi hører unge sige i fokusgrupperne, at det ikke nytter noget at tale med en voksen, hvis man er blevet udsat for en krænkelse på nettet. At de er bange for, at de voksne bare gør det værre«.

Lina Sjögren forklarer, at 52 procent af de unge mener, det er pinligt at fortælle om en digital krænkelse. Tallene fortæller, at der stadig er mange (30 procent), der synes, at personen på en video selv er skyld i krænkelsen.

»For mig er det også dybt bekymrende, at man dømmer pigerne så hårdt. 69 procent af de unge i undersøgelsen er enige i, at folk ville tænke dårligt om en pige, hvis hendes nøgenbillede blev postet på nettet, mens kun 28 procent synes, at det samme ville gælde for en dreng i den samme situation«.

Lina Sjögren kan kun se én vej frem:

»Vi må synliggøre, hvor udbredt det er. Gøre plads til, at de krænkede får lov at fortælle, så man kan mindske tabuet og følelsen af at være alene og at være skyld i det selv, for der mangler en forståelse hos de voksne, forældre, lærere, politi af, at krænkelser på nettet kan gøre lige så stor en skade som et fysisk overgreb«.

Sofies hårde valg

Sofie Slangerup fra Odense, der sidste år fik en erstatning på 100.000 kroner fra en tidligere partner, der havde delt deres intimvideo med hende, er enig i, at de krænkede ikke skal stå alene.

»Jeg kalder mig selv en forkæmper. Jeg er i gang med at etablere et netværk for dem, der har været udsat. For det, der går igen, er, at folk føler sig alene«.

Hun holder foredrag, og hver gang har hun fået flere henvendelser fra unge, der er kommet i klemme.