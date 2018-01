Souschef på skole står til fyring for at ignorere bekymrede forældre i sag om omfattende sexkrænkelser

En tidligere mangeårig skoleleder og nuværende souschef på Stige Skole i Odense er blevet indstillet til afskedigelse.

Det sker, efter at en 55-årig tidligere SFO-pædagogmedhjælper på skolen i december blev dømt for gennem en periode på 18 år at have krænket 22 piger.

Det rapporterer DR Nyheder.

Under retssagen kom det frem, at flere forældre havde mistanke til overgrebene. De bad derfor skolens ledelse om at reagere.

Men det skete ikke, og derfor indledte Odense Kommune en undersøgelse af sagen.

Forældre orienteret

Skolechef i Odense Kommune Nikolaj Jørgensen fortæller, at man har fået bekræftet billedet af, at flere forældre over en lang årrække forsøgte at få ledelsen til at tage deres henvendelser om mulige overgreb alvorligt, uden at der tilsyneladende skete noget.

»På den baggrund har jeg konkluderet, at vi ikke længere kan have tillid til den involverede leder, og at vi derfor ophører samarbejdet«, siger Nikolaj Jørgensen til DR Nyheder.

Onsdag aften blev forældrene på skolen orienteret om beslutningen. Nu venter et arbejde med at genoprette lokalsamfundets tillid til skolen.

»Vi er dybt berørte over, at børnene i deres skole har oplevet så alvorlige krænkelser og tillidsbrud«, siger Nikolaj Jørgensen.

Selv om den tidligere skoleleder har haft viden om forældrenes mistanke, vurderer Nikolaj Jørgensen, at den tidligere skoleleder ikke har gjort noget strafbart.

»Jeg har tillid til at Fyns Politi eller anklagemyndigheden ville have undersøgt det nærmere, hvis de havde haft mistanke om, at der er foregået noget strafbart«, siger han.

DR Fyn har torsdag morgen forsøgt at få en kommentar fra den tidligere skoleleder. Han ønskede dog ikke at udtale sig.

ritzau