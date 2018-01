Forsker i digital mobning siger om sexkrænkelser på nettet: Forældre skal styre deres forargelse Red barnet har netop offentliggjort tal for, hvor mange unge, der har prøvet at blive krænket på nettet. En forsker i unges adfærd på nettet frygter, at det vil få de voksne til at skamme børn og unge endnu mere ud.

»Det svære ved det her emne er, at vi nemt bliver forargede. Automatreaktionen fra mange voksne er, at sådan kan man da ikke skrive til hinanden. Sådan nogle billeder tager man ikke. Den reaktion må vi lægge bånd på og prøve at være nysgerrige i stedet«.

Sådan siger Jette Kofoed, der forsker i digital mobning ved Aarhus Universitet.

De nye tal fra Red Barnet og det internationale 'de SHAME'-samarbejde viser, at omkring en fjerdedel har oplevet at modtage fotos eller opfordringer, der virkede grænseoverskridende, mens en meget mindre del, 6 procent, af de unge i undersøgelsen har været udsat for at et intimt foto eller en video er blevet delt.

»Det er rigtig godt, at vi får tal på det her. Men det der slår mig, er, at vi er nødt til at tale om, hvad der tæller som en krænkelse. For der er stor forskel på, om det, der er sket, er ubehageligt, eller om der ligger noget på nettet, der ødelægger et liv«, siger Jette Kofoed.

7 gode råd: til voksne om at håndtere unge og digitale krænkelser 1 Det er enormt følsomt, når intime billeder eller film deles offentligt, og det kan være en stor overvindelse for unge at fortælle om det til en voksen. Du er nok chokeret, men tag en dyb indånding – dit barn har brug for støtte. 2 Vær rolig, og stil konkrete spørgsmål for at forstå omstændighederne ved situationen. 3 Fortæl, at mange andre har stået i samme situation, og at du vil hjælpe. Dit barn føler måske skyld og skam. Tal om følelserne, men gør det klart over for barnet, at det ikke er ham/hende, der har gjort noget forkert, men derimod den eller de, som har delt det krænkende materiale. 4 Nogle børn og unge vil have lyst til at slette billeder og korrespondancer for at glemme hændelsen. Men du skal opfordre barnet eller den unge til at gemme beviser i form af screenshots, sms’er, chatsamtaler og lignende, da de kan bruges i en eventuel politiefterforskning. 5 Hvis I ved, hvor det krænkende materiale findes, så anmeld det til det sociale medie. Få vejledning på webadressen til SletDet herunder. 6 Overvej, om sagen skal politianmeldes. Snak med dit barn, og vurder, hvad der er det rigtige for ham/hende. Find link hos SletDet. 7 Hvis du er i tvivl, har brug for råd eller støtte, så kontakt SletDet. redbarnet.dk/sletdet/ Kilde: Red Barnets rådgivning SletDet Vis mere

»Det er en ting at modtage et ’dickpic’ (foto af penis, red.). Det er ubehageligt, men en helt anden slags grænse overskrides, hvis fotos, man har taget sammen med en kæreste, pludselig bliver delt, for så er der tale om et tillidsbrud og et hemmelighedstyveri - som i princippet har uendelig udbredelse. I det sidste tilfælde er en deling fra en intim relation flyttet ud i offentligheden. Og du aner som krænket ikke længere, hvem der kender til det«.

Respekt for ungdommen

Jette Kofoed mener, at voksne mere fordomsfrit og respektfuldt kunne nærme sig ungdomskulturen for at få en ide om, hvordan det egentlig foregår på Messenger, Facebook, Snapchat og Instagram. En stor del af ungdomslivet foregår dér, både alt det sjove og også det, der går galt.

»De deler dobbelthager, alt det grimme, det sjove, maden, udsigten alt det sjove. Hvorfor i alverden skulle de så ikke forsætte flirten med billeder?« Spørger Jette Kofoed.

Skillelinjen går naturligvis ved, at man ikke må dele indhold uden samtykke. Derfor ser Jette Kofoed også den store sag i sidste uge, hvor 1.000 unge blev sigtet for at have delt en privat sexvideo, som en mulighed for at anerkende de krænkelser, det er at få delt billeder med et intimt indhold.

»Det bliver tydeligt, at det er ulovligt at dele billeder uden samtykke. Derfra kan vi tage snakken om, at det ikke er den krænkedes skyld. Der er ikke noget galt i at være nøgen, men i at dele billeder af nøgenhed uden samtykke. Der har vi en parallel til den gamle fordom om, at piger, der går i lårkort også selv har bedt om at blive voldtaget. Lad os tage forargelsen ud af det. Så kan vi se på, hvordan vi opfører os over for hinanden«.

Undgår de voksne

Undersøgelsen fra Red Barnet viser også, at børn og unge slet ikke har lyst til at tale med voksne, hvis deres grænser bliver overskredet. Langt de fleste vil tale med de involverede (74 procent) og med vennerne (68 procent).

»Fra mit forskningsområde, digital mobning, hører vi ofte i undersøgelser, at børn er bange for, at en henvendelse til de voksne kun vil gør det værre. Især når det handler om noget, der er seksualiseret. Den må vi tage på os. Måske er seksualundervisningen uddateret. Mange siger i undersøgelsen, at de har fået uddannelse i digital dannelse, men også at de ikke rigtig kan bruge den viden«.